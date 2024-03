Voici les principaux points de la note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux principales caractéristiques de la population active et ses composantes en 2023:

– La population en âge d’activité (15 ans et plus) a atteint 27.888.000 personnes, 12.171.000 sont des actives (10.591.000 pourvues d’un emploi et 1.580.000 en situation de chômage) et 15.717.000 sont en dehors du marché de travail.

– L’analyse du profil des actifs révèle que cette population est de plus en plus urbanisée (environ 63,5% des actifs résident dans les villes), de moins en moins féminisée (le taux de féminité à 22,1%), jeune (les moins de 35 ans représentent 39,6% du total des actifs) et de faible qualification (48,2% n’ont aucun niveau scolaire ou ont le niveau fondamental).

– Le secteur des « services » emploie 5.114.000 personnes (48,3%), suivi de celui l’ »agriculture, forêt et pêche » avec 2.947.000 personnes ou 27,8%, de l’ »industrie y compris l’artisanat » (1.296.000 personnes ou 12,2%) et des BTP (1.228.000 personnes ou 11,6%).

– L’emploi salarial touche près de 6 actifs occupés sur 10 (58,9%). Il reste plus fréquent parmi les femmes citadines actives occupées avec 85,9% contre 67,3% parmi leurs homologues hommes.

– Près de la moitié (49,9%) des actifs occupés n’ont aucun diplôme, 32% ont un diplôme moyen et 18,1% un diplôme supérieur. – Près de 11% des actifs occupés exercent un emploi non rémunéré, avec une proportion plus élevée chez les ruraux (24,6%) que chez les citadins (2,2%), et chez les femmes (28,5%) que chez les hommes (6,4%).

– Environ 35,3% des actifs occupés travaillent plus de 48 heures par semaine (37,7% parmi les citadins et 31,6% parmi les ruraux).

– Près de 3 actifs occupés sur 10 (29,3%) bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (41,4% dans les villes et 10,7% à la campagne).

– La majorité des actifs occupés (97,3%) ne sont affiliés à aucune organisation syndicale ou professionnelle.

– Le volume des actifs occupés en situation de sous-emploi a augmenté au niveau national à 1.043.000 personnes, avec un taux de sous-emploi de 9,8%.

– La majorité des chômeurs (82,3%) résident en milieu urbain, et parmi eux, 75,7% ont moins de 35 ans.

– Près de la moitié des chômeurs (51,2%) sont des primo-demandeurs d’emploi et un pourcentage élevé (66%) sont au chômage depuis une année et plus.

– Le volume des chômeurs ayant déjà travaillé a augmenté de 98.000 personnes, pour s’établir à 771.000 personnes.