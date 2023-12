La fièvre du football africain monte Ă l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Comme pour la Coupe du Monde 2022, l’agence EVAZIA s’est surpassĂ©e pour offrir une expĂ©rience hors pair Ă ses clients. Une occasion unique de joindre votre passion du football et des Lions de l’Atlas avec le plaisir de dĂ©couvrir de nouveaux horizons.

Au cœur de l’ambiance

Avec les packages d’EVAZIA, assistez aux matchs les plus passionnants, et vivez chaque instant intense du tournoi. Imaginez-vous assis aux meilleures places du stade, oĂą chaque geste technique, chaque but et chaque cĂ©lĂ©bration sont vĂ©cus de près, comme si vous Ă©tiez sur la pelouse.

Des hĂ©bergements luxueuxÂ

Après les matchs, retrouvez le confort des hôtels de luxe, soigneusement sélectionnés par EVAZIA. Ces établissements, choisis pour leur excellence, offrent un havre de paix pour se reposer et se remettre des émotions du jour. De quoi être choyés comme jamais !

Immersion dans la culture locale

Les prestations proposées par EVAZIA ne se limitent pas au football. Votre séjour vous permettra aussi de découvrir la beauté et l’hospitalité des pays accueillant la compétition à travers des activités exclusives et des événements spéciaux. Que ce soit pour découvrir les saveurs locales ou pour vibrer au rythme des festivités nocturnes, chaque jour sera une aventure et l’occasion de partager des souvenirs inoubliables avec vos proches.

Des packages pour tous les budgetsÂ

Elite, Maestro, Champions, Aventure, DĂ©couverte, Éclat, Ultima… EVAZIA propose des options variĂ©es, adaptĂ©es Ă tous les budgets, garantissant Ă chaque client une expĂ©rience mĂ©morable et personnalisĂ©e.

Voyage organisé et sans tracas

Laissez EVAZIA prendre en charge tous les dĂ©tails logistiques. De la rĂ©servation des vols Ă l’organisation des transports sur place, vous profiterez de la prestigieuse compĂ©tition continentale en toute tranquilitĂ©.Â

LA COMPO DES PACKS EVAZIA POUR LA CAN 2024Â !

Pack Elite (15 au 25 janvier) : Conçu pour offrir une expérience complète, il inclut les matchs du Maroc contre la Tanzanie, la RD Congo, et la Zambie , avec des vols Royal Air Maroc. Hébergement en appart-hôtel ou dans les hôtels Ivotel et Onomo à Abidjan.

Pack Maestro (19 au 26 janvier) : Idéal pour les fans qui souhaitent assister aux matchs du Maroc contre la RD Congo et la Zambie , avec un séjour confortable en appart-hôtel ou dans les hôtels Ivotel et Onomo.

Pack Champions (20 au 25 janvier) : Ce pack, incluant les matchs du Maroc contre la RD Congo et la Zambie , offre un hébergement en appart-hôtel et dans les hôtels Ivotel et Onomo, avec des vols Air Sénégal.

Pack Aventure (22 au 31 janvier) : Pour ceux qui cherchent à allier football et exploration, ce pack inclut le match du Maroc contre la Zambie et un match des 1/8 de finale, avec hébergement et vols Royal Air Maroc.

Pack Découverte (23 au 26 janvier) : Focalisé sur le match du Maroc contre la Zambie , il propose un hébergement en appart-hôtel ou hôtels Ivotel et Onomo, avec des vols Air Sénégal.

Pack Éclat (23 janvier au 1er février) : Offre une expérience enrichissante avec le match de la Zambie, un match des 1/8 de finale, et des vols Air Sénégal.

Pack Ultima (27 janvier au 4 février) : Le package le plus complet , incluant un match des 1/8 de finale et un match des quarts de finale en option , avec des vols Royal Air Maroc.