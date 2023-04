Viol collectif d’une fillette à Tiflet: une pétition lancée pour la révision du jugement

Une pétition demandant l’annulation et la révision du jugement à l’encontre de trois hommes pour le viol collectif et à répétition d’une jeune fille à Tiflet a récolté déjà près de 10.000 signatures en moins de 48H.

« Indignés par le jugement ignoble qui condamne à deux ans de prison seulement des criminels qui ont violé une de nos enfants âgée de onze ans, devenue mère à douze ans après cette exaction abominable, nous exigeons que le procès soit rouvert et la condamnation des violeurs révisée », débute la pétition (lien ici) lancée par Yasmine Chami anthropologue et romancière marocaine.

Les signataires exigent « justice pleine et entière pour ces deux enfants, la petite fille et son bébé », ainsi que la « mise en place d’un observatoire ou tout mécanisme indépendant et actif ayant pour mandat de signaler tous les manquements de la justice dans les verdicts concernant les violences faites aux femmes et aux enfants ».

Pour rappel, le 20 mars dernier, la chambre criminelle de la Cour d’appel de Rabat a condamné trois hommes, âgés 25, 32 et 37 ans, à deux ans de prison ferme non pas pour viol, mais pour « détournement de mineure » et « attentat à la pudeur sur mineure avec violence ».

La sentence a scandalisé l’opinion publique. Interpellé sur l’affaire, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi s’est dit atterré par le verdict, tout en soulignant que le procès n’est pas clos, étant donné que le ministère public a fait appel.