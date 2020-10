Vidéo/Test-drive. Volvo S60 R Design hybride: toute la puissance du silence…

Sublissime ! La Volvo S60 R Design hybride que nous avons testée, nous en a mis plein les yeux avec ses lignes parfaites et majestueuses et son moteur hybride, puissant et très discret. On ne résiste pas à cette séduisante version de la S60 qui remet au goût du jour la traditionnelle berline quatre portes “à papa”.

Des proportions équilibrées, des flancs plus travaillés et une partie arrière plus harmonieuse… le tout rehaussé par une belle calandre aux incrustations noir brillant, des jantes en alliage de 18 pouces ou des phares à LED directionnels portant la signature maison du marteau de Thor… Rien à redire, cette Volvo S60 hybride a tout pour plaire.

Et pour susciter davantage le désir, cette suédoise produite aux Etats-Unis dispose d’autres talents cachés comme on a pu le découvrir sur cette version R Design. A l’intérieur, l’ambiance respire le luxe et le raffinement: volant et sièges en cuir, matériaux haut de gamme… sans oublier un éclairage d’ambiance personnalisable à l’avant et à l’arrière. L’agencement est parfait et la planche de bord accessible avec la fameuse tablette verticale qui regroupe toutes les fonctions. Sur cette dalle, le passager pourra accéder aux réglages des sièges, de la climatisation, de la ventilation… La qualité est au rendez-vous.

Mais c’est côté motorisation que l’américano-suédoise nous a le plus bluffés avec l’association de son quatre cylindres essence et d’un moteur électrique de 87 ch qui marient le meilleur des deux mondes.

Sous le capot, on retrouve un 2.0 turbo musclé (303 ch, 400 Nm de couple) et un premier moteur électrique de 34 kW faisant office de générateur et de “boost”. Sur l’essieu arrière, la S60 dispose d’une seconde machine électrique (65 kW) lui fournissant 87 ch et la transformant en 4-roues motrices. Et entre ces deux moteurs, l’entente est parfaite: quand l’un se tait, l’autre prend le relais avec discrétion. On en oublie presque la puissance cumulée de 390 ch aux accélérations fulgurantes dont on dispose sous le pied…

Mais ce n’est pas forcément ce tempérament sportif de la berline que l’on retient, mais plutôt la qualité de vie à bord, le confort et le sentiment de sécurité qui rassure. Tout ce qui fait la signature Volvo en somme.

Démarrage en douceur

Derrière le volant, cette belle hybride surprend avec un démarrage tout en douceur. Bienvenue dans le monde du silence et de la zénitude… Et quand la circulation casablancaise vient troubler cette sérénité, on se laisse bercer par la musique diffusée par l’excellent système audio Harman Kardon.

C’est incontestable, la conduite en électrique a une influence directe (et très positive) sur notre comportement et notre façon d’évoluer dans la circulation. Mais pour cela, il ne faut surtout pas oublier de prendre soin de ses batteries qui se rechargent entièrement en trois heures sur une prise de 220 volts (en 16A). La S60 dispose alors d’une autonomie de 54 kilomètres, assez pour envisager ses trajets quotidiens en utilisant uniquement le moteur électrique et sans gâcher la moindre goutte d’essence.

En roulant, la suédoise peut préserver ou augmenter le niveau de sa batterie électrique grâce à la fonction Hold. Cette dernière permet de maintenir le niveau de charge pour rouler en électrique après une portion routière, tandis que le mode Charge transforme le moteur électrique en générateur pour recharger la batterie.

Un bon compromis

Au final, la S60 hybride offre un bon compromis: elle peut rester en électrique la semaine et laisser son moteur thermique le soin de tailler la route le week-end et les vacances. A l’arrivée, des économies substantielles pour le portefeuille et des émissions de CO2 limitées (39 g/100 km), pour soulager la planète.

La berline “à papa” est méconnaissable, et ce n’est pas pour nous déplaire. Des accélérations franches, une motricité jamais prise en défaut, un confort à tout épreuve, une ambiance agréable… cette séduisante Volvo nous a fait découvrir une nouvelle façon de rouler autrement.

La S60 est disponible à partir de 750.000 DH avec deux versions :

La S60 T8 Twin Engine R-DESIGN SPECIAL EDITION

Et la S60 T8 Twin Engine INSCRIPTION SPECIAL EDITION

Volvo, 159 Boulevard Moulay Ismaïl, Casablanca

Boulevard Rahal El Meskini, Casablanca

Tél.:05 22 40 68 60