Invité de notre émission, Hicham Benyahya, co-fondateur de Sypex, une startup marocaine qui équipe les professionnels du marché des capitaux au Maroc et en Afrique avec une solution informatique adaptée aux spécificités locales.

Créée en octobre 2017 par trois ingénieurs, Sypex intervient sur plusieurs domaines comme le conseil, l’édition, l’intégration et le développement de progiciels destinés aux activités des marchés des capitaux. Objectif : apporter des solutions innovantes à l’industrie des marchés des capitaux.

L’offre de Sypex s’articule autour d’une suite progicielle qui couvre des activités aussi variées que les salles de marchés, les sociétés de bourses, les sociétés de gestion OPCVM et OPCI, les intermédiaires dépositaires, les assurances, les fonds de pension ou les banques privées.

Accessible via le web ou à travers le Cloud Sypex, cette startup propose des solutions et des services adaptés à travers des outils flexibles avec des fonctionnalités élargies :

– Connectivité aux marchés en temps réel

– Simulation, analyse « What-if » et stress scénarios

– Gestion complète des instruments et des classes d’actifs

– Limites pré-trade et post-trade multi-critères

– Valorisation en temps réel du portefeuille versus benchmark

– Contribution et attributions des performances

– Conformité réglementaire

– Automatisation des processus Middle/Back office

Tous les acteurs qui gravitent autour du marché financier sont concernés par ce genre de solutions pour gérer leurs activités. Forte de son expérience, cette startup n’hésite pas à se frotter à des mastodontes bien implantées au Maroc et à l’international.

L’entreprise de taille humaine ambitionne de conquérir d’autres marchés, notamment africains. Et pour soutenir sa croissance, l’entreprise a choisi de faire appel à des capitaux extérieurs, mais comme le précise Hicham Benyahya, les investisseurs restent toujours hésitants face aux startup, même quand elles sont prometteuses.

Sypex à suivre sur Twitter et Facebook:

https://twitter.com/sypexfs

https://web.facebook.com/sypexfs