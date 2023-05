Le roi Charles III, à l’époque Prince de Galles et Prince héritier du Royaume-Uni, avait effectué, en 2011, une visite de trois jours au royaume sur invitation du roi Mohammed VI.

Le 4 avril 2011, le désormais roi Charles III, prince de Galles à l’époque, accompagné de son épouse la duchesse de Cornouailles Camilla Parker Bowles, est arrivé à Rabat pour une visite officielle de trois jours.

À leur arrivée, le couple princier a été accueilli à l’aéroport de Rabat-Salé par le Prince Moulay Rachid, avant d’être reçu au Cabinet royal par le roi Mohammed VI.

Au cours de la même journée, le couple princier a visité la première Brigade d’infanterie parachutiste à Salé.

À cette occasion, le couple princier a effectué une tournée dans la brigade où il a pris connaissance des domaines et méthodes de formation des parachutistes, notamment en matière d’accompagnement, d’intervention et de garde.

Le soir même le roi Mohammed VI, accompagné du Prince Moulay Rachid et des Princesses Lalla Salma, Lalla Meriem, Lalla Asmae et Lalla Hasna, a offert, au Palais Royal Dar Essalam à Rabat, un dîner privé en l’honneur du Prince Charles et de son épouse la duchesse de Cornouailles.

Le lendemain, le couple princier a visité les jardins et le musée des Oudayas et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc puis la nécropole de Chellah à Rabat, notamment.

Ils avaient visité également le Mausolée Mohammed V à Rabat où il s’est recueilli sur les tombes de feu Mohammed V et feu Hassan II.

Au cours de leur dernière journée au Maroc, le couple s’est dirigé vers Fès où ils ont visité la synagogue Danan.

Ce samedi, le Royaume-Uni a vécu une journée qu’il n’avait pas vu depuis 70 ans. Le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés à l’abbaye de Westminster à Londres lors d’une cérémonie chrétienne pleine de pompe et de solennité, assombrie par des arrestations de manifestants antimonarchie.

Malgré la pluie et un certain manque d’enthousiasme populaire entourant cet événement unique en Europe, des dizaines de milliers de personnes se sont massées pour apercevoir le souverain et sa deuxième épouse les saluer depuis le mythique balcon du palais de Buckingham après son sacre à l’abbaye.

La princesse Lalla Meryem a représenté le roi Mohammed VI aux cérémonies.

Temps fort de ce moment d’Histoire comme seule la monarchie britannique sait en produire, l’archevêque de Canterbury a posé sur la tête du souverain de 74 ans la couronne de Saint-Edouard, en or massif et sertie de rubis.

Vêtu d’une simple chemise en lin blanc, le roi avait peu avant reçu l’onction à genoux, protégé des regards par des paravents brodés, pendant que retentissait le fameux « Zadok The Priest » d’Haendel.

Il a réapparu aux yeux de l’assistance et des centaines de millions de téléspectateurs attendus, pour revêtir la « supertunica », manteau en soie enveloppée de fines pièces d’or, puis le manteau impérial, en étoffe d’or.

L’étole royale sur les épaules, le gant du couronnement en cuir blanc sur la main droite, un sceptre dans chaque main, le roi a ensuite reçu la couronne de plus de deux kilos, utilisée pour tous les couronnements depuis 1661.

« God Save The King! » a déclaré l’archevêque de Canterbury Justin Welby, premier dignitaire de la religion anglicane, imité par certains des 2.300 invités présents à l’abbaye.

Des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus aux quatre coins du Royaume-Uni ou tirés depuis des bateaux de la Royal Navy en mer.

Son héritier William, agenouillé, a ensuite prêté allégeance à son père.

Camilla, 75 ans, la deuxième épouse de Charles, a ensuite été bénie et couronnée.