Le championnat turc de football a connu une nouvelle flambée de violence dimanche soir, avec des échauffourées ayant opposé des supporters de Trabzonspor à des joueurs de Fenerbahce après un match entre les deux clubs, quelques mois après l’agression d’un arbitre après une rencontre.

Une foule de supporters a envahi la pelouse du stade de Trabzonspor au coup de sifflet final d’une rencontre perdue (3-2) par leur équipe, alors que les joueurs de Fenerbahçe, un club d’Istanbul, célébraient leur victoire.

Des images montrent un premier supporter de l’équipe locale entrer seul sur le terrain en direction des joueurs stambouliotes, le visage masqué. Plusieurs d’entre eux se dirigent alors vers lui avant de tenter de le frapper, tandis qu’un agent de sécurité parvient à le maîtriser.

Fenerbahce players were celebrating their victory and then a lot of Trabzonspor fans entered the field and attacked the playerspic.twitter.com/V1bx9n3rKR — Troll Football Media (@Troll__Footbal) March 17, 2024

Sur d’autres images, un supporter menace un joueur du club stambouliote, actuel deuxième au classement de la Süper Lig turque, en brandissant un poteau de corner.

Le gardien de Fenerbahçe, Dominik Livakovic, a lui reçu un coup de poing au visage, selon des images tournées depuis les tribunes et diffusées sur les réseaux sociaux.

🇧🇪😲 Michy Batshuayi’s spinning high kick hit a Trabzonspor fan who attempted to attack him during the Trabzonspor vs Fenerbahce game…. 🦵pic.twitter.com/sJe0xQc9iM — CentreGoals. (@centregoals) March 17, 2024

D’autres vidéos montrent l’international belge Michy Batshuayi donnant un coup de pied à un supporter courant sur la pelouse, et l’international nigérian Bright Osayi-Samuel asséner un puissant coup de poing à un autre supporter.

🚨 Crazy scenes in Turkey between Trabzonspor fans entering the pitch and stormed the Fenerbahçe players.pic.twitter.com/zbfNWhp11m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2024

Le ministre turc de l’Intérieur Ali Yerlikaya a annoncé dans la foulée l’ouverture d’une enquête pour tenter d’identifier les supporters étant entrés sur la pelouse.

« Il n’est en aucun cas acceptable que des violences se produisent sur les terrains de football », a-t-il écrit sur le réseau social X.

Dénonçant également des évènements « inacceptables », la Fédération turque de football (TFF) a affirmé dans un communiqué que « les sanctions pénales nécessaires seraient imposées aux responsables de ces incidents ».

جماهير فريق طرابزون سبور التركي تجتاح الملعب وتلاحق لاعبي فريق فنربهتشه.#الدوري_التركي pic.twitter.com/ziuBbU1Th5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 17, 2024

Les deux clubs n’avaient eux pas réagi dans l’immédiat à cet épisode, qui vient s’ajouter à la longue liste des violences ayant émaillé le football turc.

Le championnat de football du pays avait notamment été suspendu une semaine en décembre à la suite de l’agression d’un arbitre lors d’un match de première division entre les clubs d’Ankaragücü et de Rizespor.

Au coup de sifflet final, alors que le club visiteur venait d’égaliser (1-1) et qu’un but avait été refusé à Ankaragücü, l’arbitre avait été roué de coups par plusieurs hommes, dont le président du club de la capitale turque.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs déplacements de Fenerbahçe à Trabzon avaient déjà été marqués par des violences.

En avril 2016, une rencontre entre les deux équipes de Süper Lig y avait été interrompue à la 88e minute après l’agression brutale d’un arbitre assistant par un supporter du club de la mer Noire, mené 4 à 0.

Un an plus tôt, le bus des joueurs stambouliotes avait été la cible de coups de feu alors qu’il traversait la région de Trabzon, blessant gravement le chauffeur.

Au printemps 2014, un match entre les deux clubs avait dû être arrêté à la mi-temps après que des supporters de Trabzonspor eurent jeté des objets dangereux, dont une poignée de porte, sur la pelouse.

Le club de la mer Noire, qui a remporté le championnat de Turquie pour la dernière fois en 2022, s’était également retrouvé sous le feu des projecteurs fin 2015.

Le président du club de l’époque, furieux à la suite d’un penalty non sifflé lors d’une rencontre à domicile, avait fait enfermer les arbitres dans leur vestiaire quatre heures durant. L’incident n’avait pris fin qu’après un appel du président Recep Tayyip Erdogan au dirigeant en colère.