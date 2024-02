Le Nigeria a dû attendre les tirs au but pour battre l’Afrique du Sud (1-1 tab 4 à 2) mercredi à Bouaké et s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique où il affrontera la Côte d’Ivoire ou la RD Congo (coup d’envoi à 21h00).

Kelechi Iheanacho a marqué le tir vainqueur au bout d’un match où les « Super Eagles » menaient depuis un penalty de William Troost-Ekong (67 sp) et ont cru mener 2-0, mais le but de Victor Osimhen a été annulé pour une faute préalable dans la surface et Teboho Mokoena a égalisé sur penalty (89 sp)… avant de manquer sa frappe tir dans la série de tirs au but.

⏯️⚽️ شاهد ركلات الترجيح من مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا نيجيريا تبلغ نهائي كأس أمم إفريقيا بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_جنوب_افريقيا#AFCON2023 pic.twitter.com/J4X9NdYEjL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024

سيناريو غريب في اللحظات الأخيرة من مواجهة نيجيريا وجنوب إفريقيا يسفر عن ركلة جزاء لصالح منتخب البافانا بافانا يدرك من خلالها التعادل#كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_جنوب_افريقيا#AFCON2023 pic.twitter.com/QAb4rqLrcG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024

وليام يفك عقدة التسجيل على حارس جنوب إفريقيا ويسجل أول هدف في شباك رونوين ويليامز منذ بداية بطولة كأس أمم إفريقيا (5 مباريات و67 دقيقة) #كأس_أمم_إفريقيا | #نيجيريا_جنوب_افريقيا #AFCON2023 pic.twitter.com/kX3TXfG7fB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 7, 2024