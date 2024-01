Le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en dominant samedi soir à Abidjan le Cameroun 2 à 0, sur un doublé d’Ademola Lookman.

L’ailier de l’Atalanta Bergame a d’abord ouvert la marque à la 36e minute, idéalement servi par Victor Osimhen, très en vue dans ce match, avant de doubler la mise en fin de rencontre (90).

En quarts, les Super Eagles retrouveront l’Angola facile vainqueur de la Namibie (3-0) plus tôt dans la journée.

