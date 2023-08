Dans un message vidéo plein d’émotions, la ministre israélienne des Transports, Miri Regev, a adressé ses voeux de félicitations au Roi Mohammed VI à l’occasion de son anniversaire, prononçant « Vive le Roi » à la fin de la séquence.

« En mon nom et au nom d’Israël, nous vous souhaitons une longue vie, une bonne santé et un grand succès », a souhaité la ministre d’origine marocaine dans un message de félicitations à l’attention du Souverain à l’occasion de la fête de la Jeunesse, qui marque cette année le 60e anniversaire du Roi.

Sur la vidéo en question, publiée et traduite de l’hébreu au français par la page X (ex Twitter) Moroccan-Israeli partnership, Regev a fait également part de sa joie d’avoir visité le Maroc en mai dernier, notant qu’elle a été encore « plus émue » après avoir découvert la maison de son père et s’être recueillie, pour la première fois, auprès de la tombe de son arrière-grand-père à Larache.

🇲🇦🇮🇱«In my name and in the name of Israel, we wish you a long life, good health and great success» with these words

Miri Regev, Israeli Minister of Transport, congratulates King Mohammed VI on the occasion of the Youth Day which this year marks the 60th anniversary of his majesty pic.twitter.com/STI2tr7NwS

