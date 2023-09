Le milliardaire britannique, Richard Branson, apporte son aide aux villages sinistrés en livrant des fournitures nécessaires.

« J’ai passé ces derniers jours au Maroc à la suite d’un tremblement de terre qui a causé tant de chagrin et de destruction. Nous avons rencontré les incroyables communautés amazigh des montagnes du Haut Atlas et livré des fournitures directement aux personnes qui en ont un besoin urgent », écrit Richard Branson, jeudi 14 septembre, sur son blog.

In Morocco, delivering supplies to the incredible Berber communities in the High Atlas Mountains. Awe-inspiring bravery from people who have been through unthinkable horror. The teams are working hard to help: https://t.co/OAxjXyYdtu@EveBranson @VirginUnite @VirginLimitedEd pic.twitter.com/lLi4fCOoVC

— Richard Branson (@richardbranson) September 15, 2023