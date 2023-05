La réalisatrice Yasmine Benkiran a présenté récemment, à Casablanca, une projection en avant-première de son premier long-métrage, « Reines ». Une cavale féministe qui ambitionne d’offrir de nouvelles représentations de la femme au cinéma.

« Reines », c’est l’histoire de trois femmes qui fuient la fatalité de leur destin à travers une course-poursuite contre la police, mêlant comique, drame et fantastique. A bord d’un camion, elles parcourent l’aventure de Casablanca à Tan-Tan. Evadée de la prison d’Oukacha, Zineb enlève sa fille, Inès, d’un foyer d’accueil et prend en otage Asma, mécanicienne malheureuse dans son mariage.

« Ma première idée était de filmer les camions marocains, typiques des routes marocaines, colorés, peints, tagués, avec des héroïnes féminines, c’est-à-dire de mettre des femmes au volant d’un camion, ce qui est plutôt habituellement associé au masculin », commente Yasmine Benkiran, à l’occasion de l’avant-première mardi au Mégarama de Casablanca de « Reines », son premier long-métrage. « C’est un film féministe dans le sens où il réfléchit à la représentation des femmes au cinéma. »

« Reines », Malika en arabe, c’est également un « voyage émotionnel » où les trois héroïnes se proclament reines de la route, avec en filigrane un personnage du folklore populaire, Aïsha Kandisha, « la reine des jnouns ».

« J’aime l’idée de la réinventer, de réécrire son histoire pour en faire le récit fondateur du film. Se réapproprier Kandisha et en faire un symbole de la révolte féminine comme les Européennes se sont réappropriées la figure de la sorcière », explique la réalisatrice. « Dans ‘Reines’, Kandisha devient la reine des djinns et le mythe déborde sur le réel pour aider, Inès, une adulte en devenir, à se construire », ajoute-t-elle.

Autre « personnage » du film: le camion. « Nous avons tourné avec un vieux un camion Berliet de près de 15 tonnes sur des décors situés parfois à sept heures de route les uns des autres: entre Casablanca, la montagne, le désert et l’océan », détaille l’artiste.

« Choisir le camion a donc été un moment passionnant. Dès qu’on prenait la route, je photographiais les camions qui m’intéressaient. La créativité des chauffeurs qui décorent leur véhicule est inouïe. C’est drôle, kitch et joyeux. Chaque camion ressemble à son chauffeur: c’est un peu leur seconde maison. Mon choix s’est vite arrêté sur le Berliet grande masse qui semble surgir d’une autre époque et qui est en train de disparaître », développe Yasmine Benkiran.

Dans ce film d’aventure, le casting est à saluer. Le jeu pointu des actrices éclate au grand écran. Nisrin Erradi interprète Zineb, « un personnage profond, sauvage et en même temps sensuel », décrit l’actrice elle-même qui se dit avoir été « très touchée à la lecture du scénario ». Nisrin Erradi vient par ailleurs de terminer le tournage de « Touda » réalisé par Nabil Ayouch (sortie prévue en 2024) dans lequel elle joue un personnage « qui n’a rien à voir avec ceux déjà joués ».

Asma est interprétée par Nisrine Benchara, « un personnage plus réservé qui évolue durant le film, qui passe d’une introvertie crispée à un personnage plus libéré ». « C’est un rôle challengeant, minutieux, compliqué à jouer. J’aime beaucoup intérioriser pour exprimer. On n’a pas besoin d’en faire un tas pour dire qu’on est triste ou heureux », réagit l’actrice qui participe actuellement au tournage d’une série TV.

Rayhan Guaran joue l’enfant, Inès. « Rayhan avait dans le regard la profondeur que je cherchais. J’ai immédiatement été séduite. Je savais qu’Inès, c’était elle, et ne je ne me suis pas trompée. Mais entre le moment où j’ai rencontré Rayhan et le moment où nous avons tourné, deux ans ont passé… J’ai donc légèrement réécrit le personnage d’Inès pour qu’il grandisse avec son interprète », confie à son sujet la réalisatrice.

Le premier long-métrage « Reines » de Yasmine Benkiran est sorti en salles nationales le 17 mai dernier.