Lors de la prière hebdomadaire de l’Angélus, le pape François a exprimé sa « sympathie au cher peuple marocain », suite au violent séisme qui a frappé le Maroc et a coûté la vie à plus de 2000 victimes selon un bilan provisoire.

« Chers frères et soeurs, j’ai décidé d’exprimer ma sympathie au très cher peuple maocain, dévasté par le séisme et à toutes ces personnes affectées par le tremblement de terre », s’est exprimé le souverain pontife durant la célébration de la messe dominicale sur la place Saint-Pierre.

Le Pape François a invité, à cette occasion, les fidèles à « soutenir la population marocaine dévastée » par cette épouvantable tragédie.

Le Souverain pontife avait fait part de ses condoléances dans un télégramme après le tremblement de terre qui a touché le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, a indiqué le site Vatican News.

Quelques heures après le tremblement de terre au Marcoc, le Pape François, dans un télégramme signé par le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, a fait part de ses condoléances.

« Ayant appris avec douleur le séisme qui a violemment frappé le Maroc, Sa Sainteté le Pape François tient à exprimer sa communion priante face à cette catastrophe naturelle », souligne le télégramme.

Pope Francis offers his prayers and closeness to the people of Morocco, where an earthquake has killed thousands of people.https://t.co/Z4o4g45i6S

— Vatican News (@VaticanNews) September 10, 2023