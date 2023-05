La légende hollywoodienne, Robert De Niro, s’est déplacée jeudi à la ville ocre pour la cérémonie d’inauguration de son dernier hôtel, Nobu Hotel Marrakech. H24Info était présent à la conférence de presse organisée à cette occasion.

C’est au cœur du quartier huppé de l’Hivernage à Marrakech où se situe le nouvel hôtel Nobu, l’enseigne fondée par Robert De Niro et son ami le chef nippon Nobu Matsuhisa. L’acteur de Taxi Driver, en pleine promo pour son dernier film « Killers of the Flower Moon » à Cannes, a fait le déplacement, jeudi 25 mai 2023, à Marrakech pour inaugurer cette nouvelle adresse de renom.

“Marrakech est un endroit spécial. J’y suis venu pour le festival du film. Puis, j’y suis retourné plusieurs fois. J’aime les gens. Ils sont formidables. On est toujours agréablement surpris d’être là”, a déclaré la star internationale du cinéma américain tout en exprimant sa joie et sa fierté d’inaugurer le premier établissement hôtelier de la marque au Maroc et en Afrique.

Lire aussi: Vidéo. Premières images de l’arrivée de Robert De Niro à l’inauguration de son hôtel à Marrakech

Qui dit Nobu, dit gastronomie. A ce sujet, le chef Nobu Matsuhisa espère faire découvrir aux clients de l’hôtel la cuisine japonaise, mais pas que ! Il promet de revisiter ses repas en y incorporant les produits du terroir marocain. “Notre approche a toujours été de privilégier les produits locaux”, précise-t-il.

“On essaie, à chaque fois que l’occasion le permet, de fusionner les cultures. De s’enrichir à travers les autres. J’espère aussi et surtout faire découvrir Marrakech et le Maroc à mes compatriotes Japonais”, tient à souligner le chef étoilé. Le Nobu de Marrakech abrite 71 suites et chambres, un centre de spa et de fitness de 2.000 m2, des piscines intérieures et extérieures et un espace de réunion.

L’architecture de ce palace marrakchi est un mélange entre le charme nostalgique de l’ancien hôtel, The Pearl, et le style japonais moderne de Nobu. Né du relifting de l’hôtel «The Pearl Marrakech», Nobu Hotel Marrakech célèbre l’authenticité architecturale de la ville ocre tout en y incorporant des éléments inspirés du style japonais moderne. D’importants investissements ont été déployés pour la rénovation du rooftop, des chambres et du spa.

Lire aussi. Robert de Niro à Marrakech pour inaugurer son hôtel de luxe

Mais derrière ce projet, il y a surtout un Marocain. Discret et brillant, Ahmed Bennani est l’artisan de cette remarquable promotion pour la marque « Maroc ». Formé aux Etats-Unis, cet homme d’affaires n’a pas peur des projecteurs, mais préfère surtout agir dans les coulisses. Ahmed Bennani se définit comme un homme d’action qui se fixe des objectifs, puis se donne les moyens de les atteindre.

“Mon objectif avant tout, c’est promouvoir Marrakech et le Maroc. Avec une sommité comme De Niro, on s’offre un rayonnement planétaire”, nous glisse-t-il. Pari relevé!