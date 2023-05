L’acteur américain Robert de Niro devra inaugurer jeudi son hôtel de luxe, Nobu, situé dans le quartier de l’Hivernage dans la ville ocre.

Après Cannes, l’acteur de Taxi Driver mettra le cap pour Marrakech où ce monstre sacré du cinéma américain inaugurera officiellement, le jeudi 25 mai, son hôtel Nobu, situé dans le quartier résidentiel de l’Hivernage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LLM – Luxury Lifestyle Magazine (@luxurylifestylemaguk)

Le Nobu Marrakech est le premier hôtel en Afrique de l’enseigne Nobu Hospitality, fondée notamment par Robert de Niro et son ami, le célèbre chef japonais, Nobu Matsuhisa.

Situé dans le quartier huppé de l’Hivernage, l’établissement abrite plus d’une soixante-dix suites et chambres, un centre de spa et de fitness de 2.000 m2, des piscines intérieures et extérieures ainsi qu’un espace de réunion.

L’architecture du Nobu Hôtel Marrakech est un mélange entre le charme nostalgique de l’ancien hôtel, The Pearl, et le style japonais moderne de Nobu.