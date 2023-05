Le porte-parole du gouvernement Mustapha Baïtas a voulu rassurer les citoyens concernant les prix des moutons, en détaillant les différentes mesures prises par l’Exécutif.

« Pour ce qui est de l’approvisionnement du marché national en général, que ce soit en ce qui concerne les produits de grande consommation, d’agriculture ou ceux qui interviennent à une occasion spéciale comme celle de l’Aïd, le gouvernement intervient toujours », a d’abord souligné le porte-parole du gouvernement Mustapha Baïtas, lors du point de presse tenu après le conseil du gouvernement, mercredi au siège de la MAP.

« Le roi Mohammed VI a donné ses hautes instructions au gouvernement, lors du dernier Conseil des ministres tenu à Rabat, pour lancer un programme de 10 milliards de dirhams », a-t-il rappelé en réponse à une question des journalistes.

Lors du conseil tenu, le 19 mai dernier, le roi a demandé des explications au ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, sur les résultats de la campagne agricole actuelle et les mesures que le gouvernement prendra pour soutenir les agriculteurs à cause de la hausse des prix des matières premières agricoles, entre autres.

Ce programme va permettre de « soutenir les agriculteurs au niveau du fourrage, mais aussi « d’intervenir au niveau de la production en subventionnant les intrants qui ont connu une hausse, et qui ont contribué à la confusion au niveau des prix de certains produits agricoles », a précisé le porte-parole du gouvernement.

Dans sa réponse, Baïtas a cité un autre programme pour la fourniture d’eau potable et d’eau d’irrigation. « Nous devons admettre tous que dans notre pays, l’une des causes de confusion survenue au niveau de la production d’un groupe de produits alimentaires est la baisse très importante et significative de la quantité d’eau mise à la disposition des agriculteurs », a-t-il expliqué.

« Par le passé, les quantités allouées au secteur agricole dépassent les quatre milliards de mètres cubes, alors que lors de l’année précédente, cette quantité n’a pas dépassé 1,6 milliard de mètres cubes », a poursuivi le porte-parole du gouvernement. Cette situation a donné lieu à un déficit important estimé à 75%. « C’est ce qui a affecté la taille des surfaces cultivées et la production », a-t-il mis en avant.

Ces deux programmes, en plus d’un ensemble de mesures entreprises par le gouvernement, « auront des résultats qui permettront d’assurer une offre abondante de moutons pour Aïd Al Adha, au niveau des différents points de vente ». « Ces mesures devront aussi permettre de contrôler les prix », a promis Mustapha Baïtas.