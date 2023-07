Un corps a été retrouvé jeudi matin dans le centre de Johannesburg au lendemain d’une mystérieuse explosion qui a déchiré la chaussée, faisant valser piétons et voitures, a confirmé un porte-parole des services d’urgence de la métropole sud-africaine.

« Tôt dans la matinée, nous avons réussi à récupérer le corps d’un homme sur le site de l’explosion », a déclaré à la presse Robert Mulaudzit, précisant à la mi-journée que le nombre des blessés était passé à 48 en tout.

Les rues autour de celle qui a été littéralement fendue par l’explosion, en pleine heure de pointe mercredi en fin d’après-midi, restaient fermées.Les dégâts sur cet axe très emprunté par les minivans qui servent de taxis collectifs, entre fissures et trous dans la chaussée, évoquaient un film catastrophe ou les lendemains d’un séisme.

A security camera video from South Africa shows how vehicles were lifted into the air by a suspected underground gas explosion in Johannesburg which killed at least one person and injured dozens of others ⤵️

