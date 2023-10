Adil Dghoughi, un jeune Marocain qui habitait aux Etats-Unis, a été lâchement tué en 2021 à Martindale, aux Etats-Unis. Son tueur, Terry Turner, inculpé pour meurtre au premier degré en février 2022, devrait bientôt connaître son sort. Détails.

Cette affaire remonte au 11 octobre 2021 lorsqu’Adil Dghoughi, un jeune marocain installé aux Etats-Unis avec sa famille, déposa sa petite amie chez elle avant de rebrousser chemin. Cependant, les choses ont mal tournées. Voulant mettre l’itinéraire sur son GPS, Dghoughi s’était arrêté devant l’allée d’une maison, chose qui a dérangé le propriétaire.

Jury selection begins Monday in the murder trial for Terry Turner, who is accused of fatally shooting 31-year-old Adil Dghoughi in Martindale, Texas, on Oct. 11, 2021 https://t.co/b8x3Iayf4K — KVUE News (@KVUE) October 30, 2023

La suite, tout le monde la connaît… Toutefois, cette affaire avait fait couler beaucoup d’encre et attirer l’attention des médias américains à l’image de The New York Times. L’on parlait donc des limites des lois sur la légitime défense depuis que l’accusé avait affirmé avoir agi en légitime défense.

Rappelons que Turner avait déclaré aux autorités du comté de Caldwell à l’époque que Dghoughi lui avait pointé une arme, alors il a tiré. Toutefois, il s’est avéré que Dghoughi n’a jamais pas armé.

Quant à sa famille, celle-ci estime que le jeune marocain s’était perdu en conduisant après une soirée avec sa petite amie, Sarah Todd, et s’est arrêté pour retrouver son chemin. Le jeune femme vivait à quelques encablures seulement de la maison du tireur.

“Nous faisons confiance à la justice, nous pensons que le jury prendra la bonne décision afin qu’Adil puisse enfin reposer en paix”, avait déclaré la mère de la victime, Fatiha Haouass à Fox 7.

The trial of Terry Turner, who killed fleeing immigrant Adil Dghoughi south of Austin, is under way. https://t.co/yD3QFOXVuf — Austin Chronicle (@AustinChronicle) October 31, 2023

Adil était l’aîné des quatre enfants de la famille Dghoughi qui a immigré aux États-Unis depuis le Maroc en 2012 à la recherche d’une meilleure situation. Il a fréquenté l’Université Johnson & Wales à Rhode Island et a obtenu un master en administration des affaires et en finance.

Il avait déménagé à Austin en 2020 alors qu’il cherchait un emploi en tant qu’analyste financier. Sa famille a déclaré que son courrier électronique montrait qu’il avait plusieurs entretiens prévus.

Ce mardi, la justice se penchera enfin sur cette affaire. Terry sera jugé au tribunal du comité de Caldwell. Affaire à suivre!