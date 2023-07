«On est prêt à livrer bataille et affronter cette équipe exceptionnelle (d’Allemagne, ndlr), mais aussi à faire l’exploit», a déclaré le coach des Lionnes de l’Atlas Reynald Pedros ce dimanche en conférence de presse avant le premier match de la sélection nationale au Mondial féminin 2023 devant l’Allemagne.

Après avoir admis qu’il s’agit d’un «premier match difficile», le coach des Lionnes de l’Atlas s’est dit excité de jouer face aux vice-championnes d’Europe.

«C’est tellement excitant de jouer cette équipe d’Allemagne qui est vice championne d’Europe et qui participe à cette coupe du monde pour la gagner», a-t-il dit.

« Je tiens à dire à mes joueuses qu’il y a trois matchs et après ce premier match, même s’il y a un résultat négatif ou un résultat positif, il faudra jouer les deux autres pour se qualifier », a-t-il déclaré.

« On connaît cette équipe allemande, toutes ses joueuses jouent au très haut niveau, mais nous, on se prépare depuis le 12 juin pour jouer cette Coupe du monde. On est prêt à livrer bataille et à affronter cette équipe exceptionnelle, mais on est prêt aussi à faire l’exploit. On y va avec beaucoup d’envie et beaucoup de détermination », a-t-il poursuivi.

« On prépare ce match avec beaucoup de sérénité. Ça reste un premier match de Coupe du monde pour tout le monde. C’est la première fois que je suis en coupe du monde, mais c’est tellement excitant que ça prédomine le fait qu’on joue une équipe qui nous est largement supérieure. On doit être meilleur que cette équipe », a jouté Reynald Pedros.

Pour le Coach des Lionnes de l’Atlas la première source d’inspiration sont les Lions de l’Atlas.

« Bien sûr qu’il faut s’inspirer de tout ce qui est positif après chacun a ses qualités, chacun a ses défauts.

Je ne penses que nous, on s’est inspiré de ce qu’a fait l’équipe nationale masculine en coupe du monde dans l’état d’esprit, dans l’envie, dans la détermination », a-t-il dit en réponse à une question d’un journaliste.

« On a eu des discussions avec Walid Regragui qui a rencontré le groupe avant de partir pour leur expliquer comment ils avaient pu soulever des montagnes à travers leur état d’esprit. Je pense qu’on doit se référer d’abord à ce qu’il y a chez et la référence chez nous, ce sont les garçons qui ont fait un résultat exceptionnel », a-t-il indiqué.

« Nous, on sait que nous sommes la première équipe marocaine et arabe à se qualifier à la Coupe du monde, c’est un honneur pour nous, mais aussi une responsabilité. On est tenu de donner une image qui honore le football marocain et arabe », a affirmé pour sa part, la capitaine de la sélection Ghizlane Chebbak.

« Nous sommes déterminés à réaliser un exploit historique. Nous nous sommes inspiré de l’équipe A . Pour nous, rien n’est impossible, nous sommes venus défendre nos chances et pas pour une simple participation. J’espère que la chance sera de notre côté. Nous allons entrer au premier match avec beaucoup de concentration afin que nous puissions aller inch’Allah jusqu’au bout dans cette compétition », a espéré Ghizlane Chebbak.