La construction au Maroc laisse souvent à désirer, la qualité n’étant pas toujours le point fort de certains constructeurs. Alors comment y remédier et comment l’améliorer ? Grâce à des innovations et des technologies BIM (Building Information Modeling), nous expliquent Shaimae Bassit, architecte RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), et Hassan Jaï, ingénieur MBA, MS BIM, co-fondateur de BimobTech.

Depuis l’annonce de la co-organisation de la Coupe du monde 2030, le Maroc ne compte plus les lancements de chantiers : stades, infrastructures, hôtels… La question se pose alors de savoir si on peut mieux construire dans un pays où on est capable du meilleur comme du pire. Il suffit de regarder dans nos agglomérations pour voir cohabiter les chantiers ultra-modernes et sécurisés et les immeubles dont les structures sont soutenues (miraculeusement) par des poutres en bois.

Shaimae Bassit, architecte RGE, souligne que la certification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est un engagement envers la durabilité qui va bien au-delà d’un simple label. Elle englobe une formation approfondie en développement durable, essentielle pour intégrer des principes écologiques dans toutes les phases de la construction. Cette démarche est vitale alors que le Maroc s’efforce de réduire son empreinte écologique tout en soutenant son expansion urbaine.

Le BIM : un outil de transformation

Hassan Jaï explique de son côté que le BIM révolutionne la planification, la conception et la construction. Cette technologie permet de simuler des bâtiments de manière détaillée avant le début des travaux, offrant une précision sans précédent et minimisant les risques d’erreurs. Elle facilite aussi une collaboration efficace entre tous les acteurs d’un projet sur une plateforme commune qui évolue en temps réel, une aubaine pour le Maroc où les méthodes traditionnelles rencontrent souvent des limites. Ces méthodes, souvent obsolètes, peuvent conduire à des constructions inefficaces et non durables. Hassan Jaï pointe au passage leur manque d’efficacité et leur incapacité à répondre aux standards modernes de qualité et de performance énergétique.

Une plateforme numérique intégrée

L’ère numérique dans l’industrie de la construction au Maroc a sonné, soutiennent nos invités. Le secteur du BTP se dote désormais d’une plateforme numérique intégrée qui fédère tous les intervenants et acteurs du bâtiment et de la construction et ce grâce à la mise à disposition d’outils et modèles innovants.

BimobTech, la première bibliothèque numérique nationale des objets et matériaux de construction, est en effet un outil où tous les univers du BTP sont représentés, notamment la maitrise d’ouvrage, la maitrise d’œuvre, la possibilité pour l’entreprise et l’industriel de communiquer entre eux pour réussir la conception, la réalisation et l’exploitation des bâtiments.

Cette innovation majeure favorise la standardisation et l’accessibilité des matériaux. Elle offre aux professionnels un accès facile à des informations détaillées sur les matériaux disponibles, supportant ainsi une meilleure qualité de construction et une planification plus précise.

L’intégration de la technologie BIM ((Building Information Modeling) et des certifications environnementales représentent une opportunité d’améliorer significativement la durabilité, l’efficacité et la qualité des constructions dans le pays. L’adoption de ces technologies modernes est nécessaire pour construire un avenir où les bâtiments ne sont pas seulement conçus pour durer mais sont aussi respectueux de l’environnement.