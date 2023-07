L’ailier d’Al-Ahly Hussein El Shahat a commis l’incorrigible, dimanche, en marge d’un match contre Pyramids FC. Le joueur a mis, sciemment et face à un bataillon de caméras, une gifle à l’arrière droit marocain Mohamed Chibi, déclenchant ainsi un déluge d’indignations et d’appels à des sanctions à son encontre.

Filmée et relayée en boucle sur les réseaux sociaux, la scène montre le joueur d’Al Ahly se diriger à toute vitesse vers Mohamed Chibi pour le frapper violemment au visage. Choqué, ce dernier n’a pas réagi.

L’agression d’El Shabat envers notre international marocain Mohamed Chibi. 🤮🤮🤮🤮pic.twitter.com/8FgbDkuJYY — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) July 23, 2023

Je l’ai toujours pensé et dit. Un voyou confirmé avec une trace de prière sur le front qu’il a dû se faire rajouter pour faire fond de commence droiture mais c’est que pourriture ! Sanction ! @CAFCLCC_ar @FIFAWorldCup https://t.co/WiF8R8HNYn — Talal CHAKIR (@Chakirtalal) July 23, 2023

Quelques minutes après son impair, El Shahat, accompagné d’une poignée de journalistes et de quelques membres du staff d’Al Ahly, est allé demander pardon à l’ancien joueur de l’AS FAR. Selon Mohamed Chibi, cette démarche n’a été décidée qu’après la mise au courant du joueur de la publication de la vidéo de la gifle sur internet.

Injures et menaces

Dans une « Story » sur son compte Instagram, Chibi a raconté avec moult détails ce qu’il a subi cette soirée de la part des joueurs d’Al Ahly.

« J’ai été victime de propos injurieux et d’insultes envers ma mère et mon père lors du match de supercoupe aux Émirats arabes unis, ainsi que durant le match d’aujourd’hui, où j’ai dû subir des coups et des gestes provocateurs », a écrit le joueur marocains dans sa publication.

Il raconte qu’avant « l’incident d’aujourd’hui et avant la gifle, on m’avait menacé de me casser le pied et m’avait dit -Si tu avais commencé le match, je t’aurais fracassé la jambe ».

« Ce qui s’est passé met en danger mon avenir dans le football égyptien. J’avais la capacité de réagir de la même sorte ou plus, mais le respect du règlement interne du club et de ses responsables m’ont contraint d’éviter toute réaction à ce moment-là », ajoute-t-il.

Il précise par ailleurs que « la vidéo de la « réconciliation » a été filmée devant les journalistes sur la demande de l’autre camp, après avoir été informé que celle du soufflet ait été publiée sur internet ».

Une première sanction « insuffisante »

Le directeur du football du club Al Ahly, Sayed Abdel Hafeez, a décidé dans la foulée de décréter une « énorme amende » contre Hussein El Shahat après ce qu’il a qualifié d' »altercation ». Une sanction insuffisante selon les internautes marocains.

🚨🚨قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات. pic.twitter.com/uh2RfiAdkz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2023

Pyramids FC a, de son côté, porté plainte contre le joueur d’Al Ahly auprès de la commission de discipline de la fédération égyptienne de football et de la direction de l’union des clubs professionnels.

قررت إدارة النادي تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد لاعب النادي الأهلي حسين الشحات#بيراميدز pic.twitter.com/U5yxR1frDC — Pyramids FC (@pyramidsfc) July 23, 2023

Le directeur sportif de Pyramids FC a également porté plainte contre l’arbitre de la rencontre pour « ses erreurs et ses décisions bizarres ».