À un mois de la Coupe du monde féminine 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande, les Lionnes de l’Atlas se préparent à disputer trois matchs amicaux. Les joueuses, qui promettent de faire « comme les garçons », appellent le public marocain à les soutenir.

« Nous avons trois matchs amicaux à disputer. Nous allons bien travailler pour bien préparer la Coupe du monde parce que c’est ce niveau relevé que nous allons voir au Mondial. Nous espérons aller le plus loin possible », a déclaré jeudi la capitaine de la sélection nationale féminine, Ghizlane Chebbak à l’issue d’une séance d’entrainement au Complexe Mohammed VI de football, à Salé.

« Pour l’instant, il n’y a pas de stress. Nous sommes concentrées sur nos entrainements et sur ce que nous disent les coachs, notamment sur le système que nous allons adopter pour jouer. Nous sommes donc concentrées maintenant sur les points sur lesquels nous devrons travailler et nous préparer « , a fait savoir la capitaine des Lionnes de l’Atlas.

Cette séance d’entrainement fait partie du programme de préparation de la sélection nationale féminine pour la phase finale du Mondial 2023, co-organisé du 20 juillet au 20 août prochains, par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le sélectionneur national Reynald Pedros a programmé trois matchs amicaux pour les Lionnes de l’Atlas. La sélection marocaine affrontera l’Italie, le 1er juillet prochain, avant de croiser le fer avec la Suisse et la Jamaïque, respectivement le 5 et le 16 du même mois, avait annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

« Nous avons des entrainements chaque jour, matin et après-midi. Nous travaillons actuellement beaucoup sur le volet physique parce que nous en avons besoin. Tout se passe bien et le groupe est en forme. Tout le monde s’investit au maximum pour donner le meilleur de lui-même pour toute l’équipe. Pour l’instant, tout se passe bien », assure de son côté Salma Amani.

Interpellée sur le soutien des supporters marocains, la milieu de terrain a appelé ces derniers à être « derrière » les elles. « Nous allons avoir besoin d’eux. Ils étaient avec nous lors de la dernière CAN disputée chez nous et ça nous a beaucoup aidé. Nous aimerions qu’ils soient avec nous aussi dans ce Mondial. Nous les remercions beaucoup parce que c’est très très important pour toutes les joueuses », a-t-elle ajouté.

Les préparatifs pour le mondial « se passent très bien ici au Complexe Mohammed VI, à Rabat », a indiqué l’attaquante Yasmine Zouhir, qui évolue à l’AS Saint-Étienne.

« On a un très beau complexe, de l’encadrement et tout pour très bien travailler », a-t-elle ajouté, affirmant qu’il y a « forcement un peu de stress ». « On travaille pour ça et inchallah, on y arrivera », a assuré l’internationale marocaine.

« On représentera au mieux notre pays, comme ce qu’on fait les garçons », a conclu Yasmine Zouhir.

Le tirage au sort a placé la sélection marocaine dans le groupe H qui comprend les sélections allemande, colombienne et sud-coréenne.