Echange tenu entre le correspondant de la MAP et le porte-parole de l'ONU. Collage H24info

La visite controversée, à l’invitation du gouvernement sud-africain, de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan De Mistura, en Afrique du Sud, a été abordée à l’ONU, dont les réponses du porte-parole à l’Agence marocaine de presse (MAP) ont été à mille lieues de la persuasion.

L’Afrique du Sud, connue depuis longtemps pour son hostilité affichée envers le Maroc et pour son soutien aux séparatistes du Polisario, a récemment organisé des rencontres entre responsables sud-africains, notamment la ministre des Affaires étrangères Naledi Pandor, et De Mistura, pour discuter du conflit autour du Sahara marocain.

Lire aussi. Vidéo. L’ambassadeur de l’Afrique du Sud dédie la victoire contre le Maroc au « Polisario »

C’est au cours du point de presse quotidien de Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, que ce dernier s’est fendu d’explications épidermiques et peu convaincantes sur les raisons de cette visite, relayée et communiquée par-dessus le marché en fanfare par les officiels sud-africains.

A la première question posée par le correspondant de la MAP à New York, de savoir pourquoi De Mistura s’était-il rendu en Afrique du Sud (Qui n’est pas partie prenante « directe » au différend), « plutôt que de rencontrer les parties de la région ici à New York ou ailleurs », le porte-parole d’António Guterres s’est contenté d’une réponse dogmatique reflétant une communication corporate en mal d’éléments solides et concluants.

« Eh bien, vous savez, M. De Mistura est peut-être hors de vue, mais il n’est jamais hors de l’esprit. N’est-ce pas ? Ce n’est pas parce qu’on ne le voit pas qu’il ne travaille pas », a-t-il bredouillé.

L’échange tendu entre le porte-parole de l’#ONU et un journaliste marocain autour de la visite de De #Mistura en #Afrique_du_Sud — H24info (@H24Info) February 1, 2024

Et d’enchaîner, séance tenante : « Il s’est rendu dans la région, comme vous le savez. Une partie de son mandat consiste également à s’adresser à qui il pense devoir parler, aux États membres et à d’autres, afin de faire avancer le processus. En effet – et je ne parle pas spécifiquement de l’Afrique du Sud – ce n’est pas parce que quelqu’un n’est pas d’accord avec sa propre position ou avec la position des Nations unies qu’il ne devrait pas… que nous ne devrions pas lui parler. Il a rencontré ce matin le ministère des affaires étrangères, Mme Nalini Pandor, à… je crois à Pretoria ».

Aussitôt, le journaliste marocain tentait de poser sa deuxième question avant qu’il ne soit coupé par le diplomate onusien.

« Je suis désolé. Si je me souviens bien, c’est la première fois que l’envoyé personnel annonce son voyage par l’intermédiaire de son porte-parole. Je veux dire par là que.. ». Couic ! Le porte-parole intervient pour l’interrompre.

Impatient et soupe au lait, il répond du tac au tac : « Je ne suis pas d’accord avec vous. J’ai l’habitude d’annoncer ses déplacements ».

Le journaliste reprend sa question pour lui rappeler que « selon le dernier rapport du Secrétaire général, il a (De Mistura) visité de nombreux pays. Pourquoi a-t-il choisi d’annoncer cette seule visite en Afrique du Sud et pas d’autres ? ».

Lire aussi. Le Royal United Services Institute appelle son pays à soutenir le plan d’autonomie marocain pour le Sahara

« Nous avons annoncé les voyages précédents de M. De Mistura dans la région et dans d’autres lieux. Je ne pense donc pas… vous pouvez l’analyser d’une certaine manière, je ne suis pas entièrement d’accord avec votre analyse, M. de Mistura, je pense, est aussi transparent que possible, comme vous le savez bien. C’est un très bon communicateur. Bien sûr, il y a des choses qui, comme le dirait le Secrétaire général, doivent faire l’objet d’une diplomatie discrète. Et parfois, les choses doivent être faites au-dessus de l’eau, mais il rend compte… M. de Mistura rend compte régulièrement au Conseil de sécurité », a-t-il balayé !