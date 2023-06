Le prince Harry est arrivé mardi matin devant la Haute Cour de Londres pour témoigner contre un tabloïd accusé de piratage de messageries téléphoniques, la première apparition d’un membre de la famille royale à la barre en plus d’un siècle.

Le duc de Sussex, âgée de 38 ans, est arrivé au tribunal dans une voiture noire puis est entré dans le tribunal sans dire un mot aux dizaines de journalistes qui l’attendaient.

Exilé en Californie avec son épouse Meghan, le fils cadet du roi Charles III, en délicatesse avec le reste de la famille royale britannique, a engagé une série de procédures judiciaires contre des journaux britanniques.

Sa présence devant la Haute Cour de Londres pour le procès intenté à la société éditrice du Daily Mirror donne un poids médiatique considérable à son combat lancé contre la presse à scandales. Il juge cette dernière responsable de la mort de sa mère Diana, pourchassée par des paparazzi à Paris en 1997 et l’accuse aussi de harcèlement envers Meghan.

