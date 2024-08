Le capitaine de la sélection espagnole à l’Euro-2024, Alvaro Morata, et le milieu Rodri ont écopé mercredi d’une suspension d’un match de la part de l’organe disciplinaire de l’UEFA pour avoir chanté « Gibraltar est espagnol », lors de la présentation du trophée à Madrid en juillet.

Le 15 juillet, sur la Plaza de Cibeles où étaient amassés les supporters de la « Roja », Morata et Rodri, membres de l’équipe qui la veille a battu l’Angleterre 2-1 en finale de l’Euro, ont entonné ce chant au micro. La commission de discipline de l’UEFA « suspend pour le prochain match » les deux joueurs pour « avoir violé les règles de base de la décence et pour avoir utilisé des événements sportifs pour des revendications de nature non-sportive » et avoir « porté atteinte à l’image du football et de l’UEFA ».

Gibraltar est un territoire situé à la pointe sud de l’Espagne et qui appartient au Royaume-Uni depuis le début du XVIIIe siècle. Le gouvernement de Gibraltar a « salué » dans un communiqué la décision de l’UEFA mercredi, condamnant un « chant offensant et discriminatoire » et estimant que « le football devait être l’occasion de promouvoir la paix et non des messages politiques et discriminatoires ». « Gibraltar appartient aux Gibraltariens et aucun chant ne changera jamais cela », a réagi le ministre en chef Fabian Picardo.