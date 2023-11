L’association GADEM s’est attiré un flot de critiques sur les réseaux sociaux. Une de ses capsules de l’association sur le métissage a divisé la twittosphère. Détails.

L’association GADEM est installée au Maroc depuis 2006. Comme un peu partout dans le monde et comme son nom l’indique, le Groupe antiraciste de défense et d’accompagnement des étrangers et migrants travaille sur la sensibilisation sur les questions migratoires mais également sur la défense des droits des migrants et des réfugiés au Maroc.

Depuis 2006, ladite association a réalisé bon nombre de campagnes visant à sensibiliser autour du fléau du racisme au Maroc. Mais récemment, une capsule vidéo « n’est pas passée » chez certains internautes. Dans cette vidéo, un subsaharien intervient autour des bienfaits du métissage au Maroc.

🇲🇦| Exemple de vidéo de l’association GADEM 🇲🇦 visant à promouvoir le métissage précis de femmes marocaines avec des hommes subsahariens. « On est toujours confronté au problème de la jalousie de leurs frères [..] si on pouvait avoir un film de métissage de l’homme noir avec… pic.twitter.com/gJMCKV0dYL — Morocco Intelligence (@MoroccoIntel) November 26, 2023

L’invité en question répond à des questions sur les relations entre Marocaines et subsahariens et essuie également certains stéréotypes ancrés au sein de notre société. Cette courte séquence vidéo en a choqué plus d’un.

Une partie de la twittosphère marocaine « s’est révoltée » contre les messages lancés par ce résident au Maroc. Pour eux, il s’agit en fait d’opérations médiatiques ressemblant à de la “propagande pro-metissage” plutôt que de la sensibilisation.

Scandaleux: Diop victime de bashing à cause de ses origines

D’autres affirment que l’organisme en question n’a fait qu’abordé une question presque tabou au Maroc, à savoir l’union entre une Marocaine et un homme subsaharien.

Selon ces derniers, quand une femme marocaine “veut se marier avec un subsaharien”, cela ne concerne en aucun cas autrui puisque cela relève de la sphère personnelle.

Parallèlement, d’autres ont poussé l’affaire plus loin, avec des “enquêtes” sur l’association. Ces derniers ont relayé plusieurs capsules jugées “choquantes” selon leur critère, ainsi que certains clichés de manuels scolaires publiés par GADEM, considérés comme “outil de propagande”.

Les « réfractaires » vont jusqu’à remettre en cause les objectifs recherchés par GADEM en mettant en avant ses liens de financement avec l’Open Society dirigée par le milliardaire américain George Soros et souvent pointé du doigt pour ces ingérences à travers le monde.

Ces liens avec les fondations financées par le parti écologiste allemand sont également critiqué notamment avec la fondation Heinrich-Böll, connu pour avoir fait du lobbying intensif pour la légalisation des relations pédophiles.