La chaîne d’information américaine CBS a mis en avant, dans son émission dominicale « CBS Sunday Morning », l’impact de l’architecture ancestrale du Maroc sur le monde du design.

Dans un reportage consacré aux riads de la ville millénaire de Marrakech, le correspondant de la chaîne américaine, Seth Doane, relève que ces maisons traditionnelles « splendides » marquent de leur empreinte le domaine du design.

The medina of Marrakesh, which dates to the 11th century, is a UNESCO World Heritage Site, noted for its historic influence across the Mediterranean. Today, Morocco’s traditional dwellings, known as « riads, » are having an impact on the design world. https://t.co/0jdCpsmKxD pic.twitter.com/CDSz8WSyGC

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 20, 2023