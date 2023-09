La sélection marocaine de futsal a disposé de son homologue argentine sur le score de 7 buts à 0, jeudi soir au Complexe Mohammed VI de football à Salé, en match amical.

نهاية المقابلة الودية الأولى بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام منتخب الأرجنتين

🏁Full time !! 🇲🇦7-0🇦🇷

Congratulations to our National Futsal Team on their victory in the first friendly match against Argentina#DimaMaghrib pic.twitter.com/UHwEkyVfXs

