La police espagnole a annoncé vendredi la saisie de 2,7 tonnes de cocaïne au large des îles Canaries et l’arrestation de six suspects liés à un réseau criminel basé dans les Balkans.

Des policiers à bord de canots pneumatiques et escortés par un navire de guerre ont intercepté un voilier qui transportait 2,7 tonnes de cocaïne dissimulées dans des sacs de sport, précise-t-on.

L’opération a eu lieu le 24 août à environ 700 milles marins (près de 1.300 km) à l’ouest de l’archipel espagnol des Canaries.

🚨 Balkan cartel sinks as Spain seizes 2.7 tonnes of cocaine on board large vessel.

👮👮 Simultaneous actions in Serbia & Spain led to the arrests of drug leader & 5 core affiliates.

The operation involved authorities from 🇧🇷 🇭🇷 🇫🇷 🇵🇱 🇵🇹 🇷🇸 & 🇪🇸

More ⤵️https://t.co/rXb6YlbRo8 pic.twitter.com/IZNmOPOKY0

