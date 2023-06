Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a mis en avant les valeurs de diversité en Islam et son appel à l’égalité et à la compassion qui se reflètent dans la célébration de l’Aid Al-Adha.

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine a souligné que cette commémoration « est un puissant rappel de l’obligation commune de prendre soin les uns des autres ».

« Pendant cette période de célébration et de communion, les musulmans de tous horizons mettent de côté leurs priorités personnelles pour aider les personnes dans le besoin », a ajouté le responsable américain.

Wishing all Muslims a blessed Eid al-Adha filled with celebration, community, and service to others. We also extend well wishes to those participating in the Hajj pilgrimage. Eid Mubarak and Hajj Mabroor! pic.twitter.com/m5nW7Pqthn

« Que cette fête spéciale soit une célébration de l’unité et du dévouement au service du prochain. Aïd Moubarak », a affirmé M. Blinken.

« Au nom des États-Unis, je souhaite aux musulmans, aussi bien ceux qui sont chez eux que ceux à travers le monde, un Aïd al-Adha béni, » a-t-il ajouté.

Justin Trudeau canadien a pour sa part souhaité Aïd Moubarak aux musulmans du monde.

« J’offre mes meilleurs vœux à tous les musulmans du pays et du monde qui marquent l’Aïd al-Adha – je vous souhaite de bien profiter de cette fête sacrée et de pouvoir célébrer vos traditions avec vos proches », a-t-il tweeté.

Eid Mubarak! Sending my very best to Muslims across the country and around the world as they mark Eid al-Adha – I hope you enjoy this sacred holiday and can celebrate your traditions with your loved ones. pic.twitter.com/QI2iOk34Mi

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 28, 2023