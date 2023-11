Les services de renseignement marocains ont aidé la police espagnole à arrêter un extrémiste d’origine marocaine résidant en Espagne qui a prêté allégeance à des organisations terroristes, rapportent les médias espagnols.

Grâce à à la coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), la Police nationale espagnole a arrêté mercredi 1er novembre dans la province de Barcelone un présumé terroriste après qu’il ait publié des contenus numériques faisant l’apologie du terrorisme, incitant à la haine et à la violence et l’exécution d’actes terroristes sur le territoire européen.

🚩🚩 Detenido en la provincia de #Barcelona un hombre por difundir postulados yihadistas A través de sus redes sociales, realizaba publicaciones a favor de cometer acciones yihadistas en Europa Contaba con cerca de 400.000 seguidores en sus perfiles#SomosTuPolicia pic.twitter.com/2NKkaLOKCU — Policía Nacional (@policia) November 3, 2023

Cette opération sécuritaire conjointe s’inscrit dans le cadre d’une coordination sécuritaire continue entre les services de sécurité marocains et leurs homologues espagnols.

Elle confirme également, une fois de plus, l’importance et l’efficacité des opérations proactives visant à neutraliser les risques de la menace terroriste et met en évidence la l’efficacité d’une coopération bilatérale étroite entre les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national et les services de sécurité et de renseignement étrangers dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme au niveau international.