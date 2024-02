Depuis quelques jours, une vidéo d’Achraf Hakimi circule sur Facebook où la star du PSG invite les jeunes Marocains à télécharger une application pour s’enrichir. Hakim vient d’être impliqué, contre son gré, dans une sordide affaire d’arnaque par deepfake.

C’est à la fois insolite et alarmant. Depuis quelques temps et avec la démocratisation des plateformes d’intelligence artificielle (IA), un nouveau fléau a vu le jour sur les réseaux sociaux. Il s’agit des deepfakes, ces vidéos où l’on retrouve des personnalités publiques de tout bords, exploitées dans des situations inhabituelles.

Il est question de contenus audiovisuels, le plus souvent des vidéos, créés à l’aide de techniques d’IA. Ces productions manipulées sont conçues dans l’objectif de sembler authentiques. Elles présentent souvent des personnes existantes dans des situations et des contextes falsifiés

La dernière en date est celle d’Achraf Hakimi, ou plutôt sa doublure générée artificiellement. Dans cette vidéo, l’on découvre la star marocaine du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi faisant la promotion d’une application prétendument destinée à aider la jeunesse marocaine à gagner de l’argent. Non seulement il vantait « les mérites » de cette application mais il a également indiqué, dans une séquence, qu’il a empoché plus de 10 millions d’euros de gains.

Parallèlement, la présence de la présentatrice du journal et du logo de la chaîne nationale, 2M, dans ladite vidéo l’a imprégné d’un soupçon de crédibilité. D’autant plus, quela journaliste et influenceuse Ihssane Benalluch faisait partie de ce casting monté de toutes pièces. Sauf que cette dernière a été présentée comme LA grande gagnante de la fameuse application.

Toutefois, la supercheie a été vite démasquée. Plusieurs indices laissaient comprendre qu’il s’agissait bel et bien d’un deepfake. Les premiers et les plus flagrants sont les bandeaux (synthé d’incrustation de texte), lesquels étaient illisibles. De plus, Hakimi, qui a du mal à formuler des phrases en darija parlait parfaitement le dialecte égyptien.

N’empêche que si certains ont flairé l’arnaque, d’autres sont tombés dans le piège. Cette affaire met en lumière un problème bien plus vaste et inquiétant: la montée en puissance des deepfakes. En plus de servir des esprits malintentionnés, ces derniers peuvent facilement nuire à la réputation et à la vie privée d’autrui. D’où l’importance de rester vigilant!