Curieux, acheteurs potentiels ou passionnés de l’automobile, le salon des véhicules de seconde main qui se tient actuellement à Anfa Park de Casablanca jusqu’au 28 mai connaît un véritable engouement.

Les portes de l’Anfa Park, à Casablanca (quartier des affaires CFC), ont été ouvertes pour accueillir le public mardi 23 mai 2023. De nombreux achteurs ou simples curieux curieuses ont afflué tôt le matin pour découvrir la 2e édition du Salon Auto d’occasion entre dans cet espace d’exposition.

Le concept est simple : regrouper dans le même endroit, des vendeurs de véhicules de seconde main garantis par des professionnels et des organismes de crédits, d’assurance et autres prestataires.

Les gens découvrent les offres et échangent avec les exposants.

Certains sont en quête de bonnes affaires, d’autres viennent découvrir les véhicules disponibles. Selon les organisateurs, cette alternative économique reste pratique et intéressante pour les personnes ayant des budgets limités et qui souhaitent acquérir un véhicule sans avoir à payer le prix fort d’une voiture neuve.

Lire aussi. Vente de véhicules neufs: la tendance baissière se poursuit en avril 2023

« La deuxième édition du salon de l’automobile d’occasion se tient dans un environnement particulier eu égard à la crise actuelle de la voiture neuve, marquée, notamment, par un contexte de hausse des prix », a d’ailleurs affirmé la directrice de publication du magazine “Autonews”, Fatima Zahra Ouriaghli, initiatrice de l’événement.

Ainsi, plusieurs personnes s’intéressent davantage à la voiture d’occasion parce qu’elle « ne coûte pas cher et est accessible à l’achat », alors que les voitures neuves « ne sont pas très disponibles », à cause de la conjoncture internationale marquée par une crise de semi-conducteurs et un renchérissement des coûts des matières premières, a-t-elle ajouté dans une déclaration à la presse.

L’objectif du salon est, donc, de créer un lieu de rencontre entre les acheteurs, les vendeurs de véhicules, les sociétés de financement et la compagnie d’assurance, a relevé Mme Ouriaghli.