Au Maroc, le marché automobile a de nouveau reculé en avril 2023, mais moins qu’à son habitude, selon les statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). Ainsi, les nouvelles immatriculations se sont effritées de 8,55% à 49.300 unités.

Il s’agit du huitième mois de repli consécutif. En avril 2023, les nouvelles immatriculations se replien de 8,55% par rapport à la même période en 2022 avec 49.300 unités. Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations des véhicules particuliers (VP) a enregistré un recul de 6,47%, avec 45.035 unités vendues à fin avril 2023, alors que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) a accusé une chute de 26,01%, avec 4.265 unités vendues, fait annonce l’AIVAM.

La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché (PDM) de 23,28%, soit 10.485 unités écoulées à fin avril 2023, suivie de Renault qui a vendu 7.199 unités (PDM de 15,99%) et de Hyundai (5.831 unités et 12,95% de PDM).

Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 884 unités (20,73% de PDM), devant DFSK qui a vendu 676 véhicules (15,85%) et FIAT avec 543 unités (12,73%). Côté premium, Audi a vendu 1.269 unités, soit une PDM de 2,82%, devant BMW (1.013 unités et une PDM de 2,25%) et Mercedes (927 unités et une part de 2,06%).

Pour sa part, Porsche a écoulé 168 unités, avec une part de marché de 0,37%, alors que les ventes de Jaguar ont atteint 38 voitures (0,08% de PDM).