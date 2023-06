Vague de chaleur au Maroc: voici les nouveaux records de températures

Depuis vendredi dernier, le Maroc connaît une vague de chaleur, soit une hausse des températures de 5 à 12 degrés par rapport à la moyenne saisonnière. Il s’agit de nouveaux records.

« La vague de chaleur que subit notre pays depuis vendredi a mené à une hausse des températures assez remarquable dans la majeure partie du pays. Il s’agit d’une hausse de 5 à 12 degrés par rapport à la moyenne saisonnière, au niveau des régions intérieures et même côtières », explique Hussein Youabd, responsable communication à la Direction de la météorologie nationale (DMN).

Contacté par H24info, le spécialiste évoque des records de températures pour la journée d’hier, lundi 26 juin, dans la plupart des régions du Maroc, notamment Kénitra, Rabat-Salé, Nouaceur-Settat.

On a enregistré à Kenitra 46,3 degrés (dernier record: 44,1 au 12 juin 2003), à Rabat-Salé 46,3 °C (43,7 le 18 juin 1998), à Nouaceur 45,4 °C (44,7 le 30 juin 1982) et à Settat 45,2 °C (44,4 du 5 juin 2003).

D’autres régions ont connu des températures très élevées: plus de 47 degrés à Sidi Slimane et Taroudant, 46 degrés à Marrakech; 45 degrés à Goulmim; 44 degrés à Essaouira et Safi; 42 degrés à Beni Mellal et 37 degrés à Casablanca, Tanger, Nador.

La DMN prévoit ce mardi un temps encore chaud, avec dans certaines régions des températures entre 43 et 48 degrés, surtout l’intérieur comme Chaouia, les plateaux de phosphates Oulmes, les plaines de Tadla, l’intérieur du Souss et des provinces du Sud; avec dans certaines zones de ces régions, un temps chaud à vigilance rouge.

Les autres régions, surtout l’est du pays, Saïss, l’ouest du Souss, Doukkala-Abda, bénéficieront de températures généralement entre 42 et 44 degrés, et au niveau des régions côtières, entre 33 et 38 degrés.

« Demain, il y aura une légère baisse des températures sur le nord-ouest. Le temps restera relativement chaud à l’intérieur du pays, au sud-est, au centre du pays également. Les températures vont baisser progressivement à partir de jeudi, même si au sud-est, on prévoit encore un temps relativement chaud. »

« Partout ailleurs, la baisse aura lieu à partir de vendredi, samedi et dimanche« , informe Youabd qui rappelle par ailleurs que « les vagues de chaleur sont normales pendant l’été ».

« Cela dépend un peu de la direction du vent. Nous sommes confrontés à une vague de chaleur à la suite de remontées de masses d’air venant du sud, ce qui provoque cette hausse de 5 à 12 degrés par rapport à la moyenne », développe-t-il.

Tendance mondiale

Le Maroc n’est pas le seul pays à subir des températures fortement élevées. Hussein Youabd indique qu’il s’agit d’une tendance mondiale liée aux changements climatiques. Elle est particulièrement remarquable les cinq, dix dernières années, surtout les trois dernières années au niveau du Maroc (2022 a été l’année la plus chaude, puis 2020, 2017, 2010).

« Partout dans le bassin méditerranéen, il y a une tendance à la hausse des températures », précise encore l’expert pour qui de prochaines vagues de chaleur au cours de la saison estivale ne sont pas à exclure.

« On ne peut pas prévoir les températures à plus de dix jours, mais vu la tendance générale au niveau mondial, on peut supposer un retour du phénomène sans donner de prévisions détaillées. La variabilité du climat rend difficile la prévision. On sait déjà que cela va baisser à partir de ce weekend pour un retour à la normale durant la semaine prochaine », conclut Hussein Youabd.