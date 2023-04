Une vingtaine de parents d’élèves soutiennent l’enseignante accusée « d’apologie de l’homosexualité »

L’affaire très médiatisée de la suspension d’une enseignante à Kénitra continue de faire du bruit. Les parents d’élèves ont tenu à apporter leur soutien à l’enseignante accusée d’apologie de l’homosexualité et « dénonces des allégations mensongères à son encontre ».

Les parents d’élèves du Groupe scolaire unifié Honoré de Balzac de Kénitra ont affiché leur « solidarité inconditionnelle » avec la maîtresse, N. G., suspendue la semaine dernière et « dénoncent fermement toutes les allégations mensongères à son encontre », dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Dans ce sens, les parents ont tenu à attester de « la droiture, rectitudes et les hautes qualités morales » de l’enseignante, en plus de son « grand respect de la religion musulmane et de ses traditions ».

Ils demandent également à ce que justice soit faite et dénoncent la « campagne de diffamation et de désinformation visant la même maîtresse sur les réseaux sociaux et quelques supports médiatiques dépourvus de tout respect de la déontologie du métier et qui n’ont pas hésité à lyncher la maîtresse sans même chercher à connaître sa version des faits ».

Les parents d’élèves ont joint à leur communiqué plusieurs dizaines de témoignages de parents d’élèves, d’anciens élèves et d’anciens parents d’élèves, tous unanimes face au professionnalisme de N.G.

Pour rappel, l’enseignante aurait “diffusé fin 2022 des images d’hommes embrassant d’autres hommes lors d’une prise de parole sur l’homosexualité, mais elle aurait aussi évoqué l’Iran, le prophète et l’islam en général”. Certains parents ont alors décidé de porter plainte, fin février. Récemment, l’Agence pour les établissements français à l’étranger (AEFE) a décidé de suspendre N.G pour «manquement grave dans sa posture professionnelle et ses pratiques pédagogiques».