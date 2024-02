Une lettre réputée « rare » et « significative » du sultan Moulay Ismaïl, qui a régné sur le Maroc de 1672 à 1727, est proposée à la vente en ligne sur un site autrichien. Des internautes marocains, scandalisés par cette découverte, appellent les départements concernés à intervenir.

Comment une missive aussi précieuse du « Roi-soleil » du Maroc a-t-elle pu tomber dans l’escarcelle d’un antiquaire autrichien ? Ce dernier, qui l’a mis en vente sur le site « Antiquariat Inlibris » pour la coquette somme de 28,000 euros (Environ 302.900 dirhams), explique qu’il s’agit d’une « Lettre diplomatique à l’ambassadeur anglais Charles Stewart, reconnaissant le désir des Anglais d’établir des relations diplomatiques, et offrant une trêve et un traité de paix« .

Epinglée sur X (anciennement Twitter) par le compte « Mounir Doli« , la vente en ligne de ce document historique unique en son genre a suscité l’indignation d’une large partie des internautes marocains. Ils appellent de ce fait les ministères des Affaires étrangères et de la Culture à intervenir pour stopper cette mise en vente. L’ambassadeur du Royaume à Vienne est également convié à entreprendre les mesures nécessaire à cet effet.

#تاريخنا_اللي_ماقراوناش

قبل التاريخ هذا بلاغ الى وزارة الخارجية @MarocDiplo_AR ووزارة التقافة @mjcc_gov وسفارة #المغرب في النمسا للتدخل لوقف بيع وثائقنا وتاريخنا.. الأمر يتعلق برسالة خطية من السلطان مولاي اسماعيل معروضة للبيع بثمن 28.000 أورو لذى معرض للتحف والمخطوطات في النمسا pic.twitter.com/V7AOIBCUvd — Mounir Doli (@mounirdoli) February 8, 2024

سعادة السفير عز الدين فرحان @AzzeddineFarha1 سفير المملكة المغربية @MarocDiplo_AR في النمسا @Morocco_Austria المرجو من سعادتكم التدخل والقيام باللازم لوقف بيع وثائقنا التاريخية👇🏻🙏🏻 https://t.co/h5C6OvDgma — Simo Ben (@Simo__Ben) February 9, 2024

Accord de paix

Relatant un épisode important des relations anglo-marocaines, l’épître en question date du 4 décembre (3 safar 1133 H). Elle contient 8 lignes de texte encadrées par des compartiments réglés incorporant une décoration manuscrite de feuillage stylisé et un sceau calligraphié à l’encre verte et bleue rehaussée d’or, un effilochage le long de deux anciens plis avec de petites pertes à la bordure, quelques rousseurs négligeables et une légère usure aux extrémités, détaille l’antiquaire.

Décorée à l’encre bleue et verte rehaussée d’or, la lettre a été libellée dans un contexte assez particulier. L’on raconte qu’elle a été adressée en décembre 1720 par le redoutable souverain du Maroc Moulay Ismail à Charles Stewart, ambassadeur anglais à la tête d’une mission envoyée par le roi George Ier pour négocier la paix avec le Maroc.

« La petite escadre quitte l’Angleterre le 24 septembre 1720, sous le commandement du commodore Stewart, autorisé à négocier avec Moulay Ismail avec les pouvoirs d’un ministre plénipotentiaire. Un traité de paix entre les deux pays est signé en janvier 1721 à Ceuta (Sebta), dont les termes garantissent la libération de 296 esclaves britanniques, la libre circulation des navires britanniques dans les eaux marocaines et l’accès sans entrave des navires marocains souhaitant commercer avec la Grande-Bretagne« , précise avec force détails Antiquariat Inlibris.

Lettre d’amitié avec le Royaume-Uni

« Adressée à l’ambassadeur chrétien des Anglais (Stewart, ndlr), cette lettre en arabe présente les salutations de Moulay Ismail, suivies d’une déclaration reconnaissant le désir des Anglais d’une trêve, d’une amitié étroite et d’une communication avec le Maroc, et que le potentat des Anglais (le roi George I) a dépêché l’ambassade dans cette perspective« , fait savoir la même source.

Il est également fait mention à des communications antérieures (…) et du fait que le contenu a déjà été ratifié et accepté, tout en espérant que l’accord sera conforme aux attentes de l’ambassadeur et rappelle l’histoire des relations diplomatiques amicales entre les Anglais et les rois du Maroc, citant les relations entre Ahmad Al Mansour (1549-1603) et la reine Élisabeth I, relève-t-on.

Il poursuit, dans la même veine, « en indiquant que si l’ambassadeur souhaitait renouveler cette alliance et ce traité et encourager les relations entre les deux pays, il ne s’y opposera en aucune manière« .