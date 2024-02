Une délégation de la Chambre des représentants a entamé, lundi, une visite de travail à Londres, à l’invitation du Groupe britannique de l’Union interparlementaire (BGIPU), dans le but de renforcer davantage la coopération parlementaire entre le Maroc et le Royaume-Uni.

La délégation marocaine, conduite par le premier vice-président de la Chambre des représentants, Mohamed Sabbari (Parti Authenticité et Modernité, PAM), est composée de membres du Bureau de la Chambre, en l’occurrence Mohamed Joudar de l’Union Constitutionnelle (UC), Nadia Touhami du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), Zaina Idhali du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Abdelaziz Lachehab du Parti de l’Istiqlal (PI) et Ilham Essaki du PAM.

Durant cette visite, qui se poursuivra jusqu’au 23 février, la délégation tiendra une série de rencontres avec des membres du gouvernement britannique, ainsi que des Chambres des Communes et des Lords.

Welcoming the Moroccan deputy speakers & MPs ahead of their important visit in #Westminster to further strengthen parliamentary cooperation pic.twitter.com/WWo9UpYstq — Morocco in UK (@MOROCCOinUK) February 18, 2024

Une série de réunions est également prévue avec les commissions parlementaires et des députés britanniques issus de différentes formations politiques, du groupe parlementaire britannique multipartite (APPG-Morocco), de la Commonwealth Parliamentary Association (CPA) et de la Westminster Foundation for Democracy (WFD).

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’élan des échanges entre les institutions législatives des deux pays, notamment depuis la reconstitution de l’APPG et la formation des groupes d’amitiés dans les deux Chambres du Parlement marocain.

L’APPG avait effectué une visite de travail au Maroc l’année dernière, marquée notamment par une étape dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, où ses membres avaient pris connaissance de la dynamique de développement dans les provinces du Sud du Royaume.