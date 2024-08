Un média britannique a récemment rapporté une infestation de cafards dans la soute d’un avion de Royal Air Maroc. Qu’en est-il vraiment?

Royal Air Maroc ( fait face, depuis quelques jours, à un nouveau « scandale ». Les passagers du vol AT818 de Royal Air Maroc (RAM) qui reliait Casablanca à Manchester le 15 août dernier ont été surpris, à leur arrivée, de ne pas avoir accès à leurs bagages. La raison? La soute de l’avion a été infesté de cafards, selon The Independent.

Le quotidien britannique a rapporté que le personnel de l’aéroport de Manchester n’a pu accéder à la soute pour des raisons de sécurité et de santé. Par conséquent, les passagers n’ont pas été autorisés à récupérer leurs bagages à, l’exception de certains dont les affaires étaient dans une autre soute. L’avion est par la suite retourné à Casablanca avec les bagages.

RAM a finalement réagi à la polémique. Contactée par nos confrères de LeBrief, une source de la compagnie aérienne a démenti les informations de The Independent. Selon elle, il ne s’agissait pas de cafards, mais d’«asticots». Et d’expliquer que certains bagages contenaient des «produits alimentaires transportés clandestinement qui, à cause de la chaleur, ont fermenté et se sont ainsi décomposés».

«En raison de cette situation, les autorités aéroportuaires de Manchester ont pris la décision »inhabituelle » de refouler l’ensemble des bagages, plutôt que de traiter uniquement ceux affectés», a pointé la même source.

La RAM a finalement détruit les bagages infestés une fois arrivés à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, a assuré la source, précisant que pas moins de 18 bagages sur les 122 stockés étaient infestés. Le reste a été ensuite acheminé en deux étapes: un premier lot est arrivé à Manchester dimanche dernier et le second mardi dernier.