Les autorités russes et ukrainiennes se renvoient la balle après la destruction partielle du barrage hydroélectrique de Kakhova, situé dans la région de Kherson occupée par la Russie. Dans la foulée de la destruction du barrage, des inondations ont entraîné l’évacuation d’environ 16.000 personnes du côté ukrainien.

Le barrage hydroélectrique de Kakhovka, situé dans les zones de la région de Kherson occupées par la Russie dans le Sud de l’Ukraine, a été partiellement détruit mardi, Moscou et Kiev s’accusant mutuellement d’en être responsables.

Les forces ukrainiennes ont effectué de « multiples frappes » sur le barrage de Kakhovka dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré sur Telegram le maire de la ville de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, en affirmant qu’elles avaient détruit les robinets-vannes du barrage et provoqué un « rejet d’eau incontrôlable ».

« Le barrage n’est pas détruit et c’est un bonheur immense », a-t-il toutefois assuré.

Pour sa part, l’armée ukrainienne a accusé dans un communiqué la Russie d’avoir organisé une explosion sur le barrage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a convoqué d’urgence son conseil de sécurité, a annoncé le chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, sur Telegram, en dénonçant un « crime de guerre ».

Russia has no right to be in the UN Security Council and in the UN in total.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 6, 2023