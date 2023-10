Le réseau social X (ex Twitter) a annoncé un abonnement obligatoire payant dans certains pays.

Le réseau social a affirmé qu’il testait un nouveau programme appelé « Not a Bot » dans lequel les nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines devront souscrire à un abonnement annuel de 1 dollar pour publier et interagir avec d’autres publications.

Le test s’appliquera uniquement aux nouveaux comptes et les frais seront supprimés si les utilisateurs s’inscrivent au service d’abonnement premium de 3,99 dollars par mois de X.

Les nouveaux utilisateurs dans les deux pays qui refuseront de payer l’abonnement annuel pourront uniquement lire les publications, regarder des vidéos et suivre des comptes, mais pas interagir sur la plateforme.

Starting today, we’re testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

— Support (@Support) October 17, 2023