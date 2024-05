Deux chroniqueurs tunisiens connus qui étaient poursuivis en vertu d’une loi sur les « fausses informations » pour avoir critiqué le pouvoir du président Kais Saied, ont été condamnés mercredi chacun à un an de prison, a appris l’AFP de sources judiciaires.

Borhen Bssais, un présentateur célèbre de médias privés et Mourad Zeghidi, un commentateur politique, ont écopé de six mois pour diffusion de « fausses nouvelles » dans les médias et réseaux sociaux, et six mois supplémentaires pour « de fausses déclarations dans le but de diffamer autrui », a indiqué à l’AFP le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, Mohamed Zitouna.