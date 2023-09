Des rapports préliminaires de l’UNICEF indiquent qu’environ 100.000 enfants ont été impactés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc.

Environ 100.000 enfants ont été touchés par le puissant tremblement de terre selon les premiers rapports, a affirmé un communique le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). L’agence onusienne a signalé qu’il s’agit de l’événement sismique le plus puissant à frapper le Maroc depuis 1960.

«Comme pour tous les tremblements de terre importants, des répliques sont susceptibles de se produire dans les jours et les semaines à venir, exposant les enfants et les familles à des risques supplémentaires», a signalé l’UNICEF.

Les premiers rapports indiquent qu’au moins 100 000 enfants auraient été affectés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi. L’UNICEF est prêt à soutenir l’intervention humanitaire. pic.twitter.com/8irZqfNNhP — UNICEF (FR) (@UNICEF_FR) September 11, 2023

L’agence onusienne a rappelé que le séisme de magnitude 6,8 s’est produit juste après 23 heures le 8 septembre, à une heure où la plupart des enfants et des familles étaient endormis à la maison. Les Nations Unies estiment que plus de 300.000 personnes ont été touchées à Marrakech et dans les montagnes du Haut Atlas.

«L’UNICEF ne connaît pas encore le nombre exact d’enfants tués et blessés, mais les dernières estimations de 2022 indiquent que les enfants représentent près d’un tiers de la population au Maroc», a dit l’agence, soulignant que ce chiffre «risque d’augmenter».

Des milliers de maisons ont été détruites, déplaçant les familles et les exposant aux éléments à un moment de l’année où les températures chutent pendant la nuit. Des écoles, des hôpitaux et d’autres installations médicales et éducatives ont été endommagés ou détruits par les tremblements de terre, ce qui a un impact supplémentaire sur les enfants, a précisé l’UNICEF. L’agence onusienne a déjà mobilisé du personnel humanitaire pour soutenir la réponse immédiate sur le terrain, qui est menée par le Royaume du Maroc.

«En étroite coordination avec les autorités et les partenaires de l’ONU, l’UNICEF est prêt à soutenir davantage l’intervention humanitaire, si nécessaire, afin d’apporter aux enfants et aux familles touchés des fournitures et des services essentiels», a conclu l’UNICEF.