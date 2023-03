Transferts surévalués: la Fifa étend la suspension de Fabio Paratici au monde entier

La suspension du directeur sportif de Tottenham Fabio Paratici, sanctionné en Italie pour son rôle dans le scandale des transferts surévalués de la Juventus Turin, a été étendue mercredi au niveau mondial, a annoncé la Fifa.

En janvier 2023, la « Vieille Dame » a été condamnée en appel par la justice sportive italienne qui accusait le club d’avoir enregistré dans ses comptes des plus-values artificiellement gonflées lors de transferts de joueurs. Paratici, ancien dirigeant de la Juve avait écopé d’une suspension de 30 mois, valable uniquement en Italie.

« La Fifa confirme que, suite à une demande de la fédération italienne (FIGC), le président de la commission de discipline de la Fifa a décidé d’étendre les sanctions infligées par la FIGC à certains dirigeants au niveau mondial », indique la fédération internationale dans un communiqué.

Passé par la Juventus entre 2010 et juin 2021, l’ancien milieu devenu dirigeant, aujourd’hui âgé de 50 ans, a rejoint ensuite les Spurs.

Comme la Juventus, M. Paratici a fait appel de sa condamnation.

Mardi, Tottenham avait publié une longue interview de son directeur sportif dans laquelle Paratici revenait sur l’éviction de l’entraîneur Antonio Conte, déclarant que c’était « la bonne décision pour tout le monde ».

🎙 “We will fight to achieve our targets. We are prepared to fight until the end of the season. Everyone has to be focused on the last part of the season”

