Les fabulations des médias algériens à l’endroit du Maroc et du Roi Mohammed VI ont atteint le firmament. L’accueil officiel réservé au Souverain, lundi 4 décembre 2023, par Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane et les partenariats signés entre les deux chefs d’Etat ont provoqué une crise de mythomanie chez le voisin de l’Est, somme toute prévisible.

La solidité des relations maroco-émiraties, couplée avec la récente réception on ne peut plus majestueuse du Roi Mohammed VI au palais présidentiel «Qasr Al Watan» à Abou Dhabi par MBZ ainsi que la conclusion d’un nouveau partenariat stratégique, étaient un coup de massue pour la presse algérienne à la botte du régime. Celle-ci « presse » a franchi un nouveau palier dans l’ignominie et l’invective envers le Maroc et les EAU.

Le Roi Mohammed VI et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’État des Émirats Arabes Unis, ont signé, lundi à Abou Dhabi, la Déclaration « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis ». — H24info (@H24Info) December 4, 2023

Partant, le quotidien algérois « Al Khabar », chantre selon son fondateur de « la sincérité et de la crédibilité », a consacré toute la Une de mercredi 6 décembre à la visite du souverain aux Emirats, en usant toutefois d’un titre sordide mais couru d’avance : « Amir Al Mounine vend son pays et son peuple à l’entité sioniste ».

Deux sous-titres complètement fallacieux voire surréalistes l’accompagnent : « Mohammed VI est parti en catimini à Tel Aviv pour se faire soigner » et « Panique chez le Makhzen de la montée rapide des officiers libres ».

Le comble de la menterie continue avec un paragraphe parsemé de la seule imagination, abondante inexorablement, de l’auteur de l’article à qui « des sources ont confirmé que le +Commandeur des Croyants+ voulait profiter de son voyage Emirats pour se rendre secrètement à «Tel Aviv» pour se faire soigner dans un hôpital israélien (…) mais toutes les données indiquent que la chute de Mohammed VI est très imminente, et ce n’est qu’une question de quelques semaines ».

Mensonge en deçà Al Khabar, frayeur au delà

Le portail Awras n’a rien à envier à son confrère Al Khabar. Celui qui se veut le chaperon de « l’information et de la valeur de l’opinion » croit que l’un des partenariats scellés entre le Roi et MBZ viserait à « voler » le projet économique le plus important de l’Algérie.

Le président algérien Tebboune décerne un prix à un journaliste… anti-Maroc

Le média en question, qui fait référence au projet du gazoduc Afrique-Atlantique (Maroc-Nigeria), affirme, avec une foi de charbonnier, que le Maroc et les Emirats voudraient bloquer la voie au gazoduc transsaharien.

Le francophone El Watan se comporte en mouton de Panurge et sert lui aussi la soupe au régime algérien, en s’attaquant le plus simplement du monde à Mohammed VI et MBZ. Pour ce quotidien autrefois étouffé par l’establishment algérien, la visite du souverain marocain se résume en deux actes : « les Émirats arabes unis qui appuient les visées expansionnistes du Makhzen » et « Abou Dhabi qui affiche son hostilité à l’égard de l’Algérie ».