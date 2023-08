Les établissements hôteliers classés (hôtels et auberges) de la province de Guelmim ont accueilli 14.656 touristes de diverses nationalités au cours du premier semestre 2023, selon des données de la délégation régionale du tourisme de Guelmim-Oued Noun.

Ces établissements hôteliers ont enregistré un total de 19.960 nuitées touristiques, contre 10.231 nuitées durant la même période de 2022.

Quelque 1.919 touristes ont visité la province de Guelmim au cours du mois de juin dernier (2.618 nuitées), a précisé la délégation, ajoutant que 2.524 touristes résidents ont été recensés pour 3.690 nuitées.

Les touristes non-résidents qui ont visité cette province en juin dernier provenaient principalement de France (260 touristes), d’Espagne (136 touristes) et d’Italie (47 touristes), en plus de touristes d’Allemagne, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et des États-Unis, ainsi que des pays arabes et africains.

Au niveau de Guelmim-Oued Noun, quelque 27.488 touristes ont séjourné dans les hôtels classés et les établissements d’hébergement touristique de la région, entre janvier et juin de cette année.

Selon la délégation régionale du Tourisme de Guelmim-Oued Noun, les différents établissements hôteliers classés et d’hébergement touristique dans les quatre provinces de la région (Guelmim, Sidi Ifni, Tan-Tan, Assa-Zag), ont enregistré un total de 37.385 nuitées, soit une augmentation de 19%.