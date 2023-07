Les arrivées touristiques se sont élevées à 6,5 millions de personnes durant les six premiers mois de l’exercice en cours, en hausse de 21% par rapport à 2019, annonce le ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

« La trajectoire ascendante entamée par le tourisme depuis janvier 2023 se confirme avec les chiffres du mois de juin. A fin juin 2023, le nombre d’arrivées s’élève à 6,5 millions de touristes, soit une croissance de 21% par rapport à 2019 », précise le département de tutelle dans une brève sur les arrivées touristiques.

En juin, le volume des arrivées aux postes frontières a atteint près de 1,4 million de touristes, soit +25% par rapport à 2019, précise la même source, notant que plusieurs marchés ont contribué à cette performance, notamment l’Espagne (+79% vs. 2019), le Royaume Uni (+23% vs. 2019), le Portugal (+16% vs. 2019) et le marché israélien (+96% vs. 2019).

En termes de productivité du secteur, le tourisme, important pourvoyeur en devises, a généré 41 milliards de dirhams (MMDH) de recettes de voyage en devises à fin mai 2023, soit une progression exceptionnelle de 42% comparativement à la même période de 2019.

Ces réalisations combinées aux actions offensives de promotion augurent d’une saison estivale exceptionnelle, explique le ministère, rappelant que de nombreux partenariats ont été signés avec les Tour-Opérateurs et les agences de voyage en ligne afin de sécuriser 2,8 millions de clients pour la saison estivale 2023, soit le double du volume sécurisé pour l’été 2019.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que « les indicateurs du secteur témoignent d’une très bonne santé de notre tourisme ».

Et d’ajouter : « Nos ambitions sont évidemment plus importantes dans le cadre de la feuille de route et nous continuerons à œuvrer avec l’ensemble de l’industrie et à déployer les moyens nécessaires pour atteindre nos objectifs quantitatifs et qualitatifs ».