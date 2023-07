Le deuxième du dernier Dauphiné s’est détaché avec son frère jumeau dans la descente de la côte de Pike, à 9 kilomètres de l’arrivée, pour s’imposer avec quatre secondes d’avance.

🏆 @AdamYates7 wins in Bilbao ahead of his twin brother Simon!

Son coéquipier le Slovène Tadej Pogacar a dépassé au sprint un petit groupe de favoris arrivé douze secondes plus tard.

🗣️ @adamyates7 « Like I said, over the next few weeks I’m all for Tadej. 100% for Tadej »

🗣️ Comme j’ai dit précédemment, je serais à fond derrière Tadej pour les prochaines semaines.

💛 #TDF2023 @letour_euskadi pic.twitter.com/AordxRuEtH

— Tour de France™ (@LeTour) July 1, 2023