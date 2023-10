Suite aux fortes rafales de vent avec chasse-poussières et aux fortes pluies enregistrées ce dimanche dans plusieurs régions du Royaume, le ministère de l’Équipement et de l’Eau appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence.

Dans un communiqué le ministère exhorte les usagers des routes et des autoroutes à « reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques prévue à partir de 20 heures de ce dimanche ».

Pour plus d’information, le ministère invite les usagers des routes à contacter le numéro téléphonique: 05.37.71.17.17.

La Direction générale de la météorologie (DGM) avait émis samedi un bulletin d’alerte pour de fortes rafales de vent avec chasse-poussières et fortes averses parfois orageuses prévues, dimanche et lundi, dans plusieurs provinces du Royaume.

Dans une alerte de niveau de vigilance rouge, la DGM avait prévu des fortes rafales de vent avec chasse-poussières (100 à 110 km/h), dimanche de 05h à 17h, dans les provinces d’Essaouira, Safi, Chichaoua, El Jadida, Sidi Bennour.

Dans une alerte de niveau vigilance « orange », ce même phénomène (75 à 90 km/h) devait concerner les provinces d’Al Haouz et Youssoufia, pour la même période, avait ajouté la DGM.

Ces fortes rafales de vent (75 à 95 km/h) devaient concerner, dimanche jusqu’à 20h, les provinces de Nouaceur, Mohammadia, Benslimane, Mediouna, Casablanca, Berrechid, Fqih Ben Saleh, Khouribga, Settat, Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Skhirate-Témara, Khemisset, Rabat, Salé, Sidi Slimane, Meknès, El Hajeb et Sidi Kacem, selon la même.

Ces fortes rafales de vent avec chasse-poussières (75 à 100 km/h) sont prévues, également dimanche de 14h à 24h, les provinces de Mdiq-Fnideq, Tétouan, Al Hoceima, Kénitra, Larache, Chefchaouen, Fahs- Anjra et Tanger-Assilah, ajoute-t-on.

Par ailleurs, de fortes averses parfois orageuses (30-50 mm) sont attendues dans les provinces de Chefchaouen, Larache et Tétouan, du dimanche à 17h au lundi à 06h, conclut la même source.