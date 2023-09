Initiée en coordination avec les autorités locales, cette opération, qui a pour objectif de répondre à l’un des besoins urgents de la population en ces circonstances difficiles, cible les familles touchées par le séisme et dont les maisons ont été détruites ou ont subi des fissures.

Cette initiative se poursuivra à un rythme accéléré pour venir en aide aux familles touchées, alléger leurs souffrances et leur apporter secours et assistance.

A rappeler que suite au séisme ayant touché la province d’Al Haouz et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, un Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne a été déployé d’urgence dans la commune de Tafingoult relevant de la province de Taroudant.

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins, infirmiers et assistants sociaux des FAR, cet hôpital multidisciplinaire, qui vient s’ajouter à celui installé dans la commune d’Asni (province d’Al Haouz), offre des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations sinistrées.